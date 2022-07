Landkreis Donau-Ries

16.07.2022

Manfred Faber im Abschiedsinterview: "Bauern brauchen mehr Wertschätzung"

Plus Der Leiter des Landwirtschaftsamtes Nördlingen-Wertingen, Manfred Faber, geht in den Ruhestand. Zum Abschied zeichnet er ein Szenario, wie es mit dem Sektor weitergeht.

Von Thomas Hilgendorf

Nach Jahrzehnten im Dienst für die Landwirtschaft – wie blicken Sie auf diese Zeit zurück?



Manfred Faber: Ich hatte Glück mit meiner Berufswahl. Ich komme aus der Landwirtschaft, meine Eltern hatten einen kleinen Betrieb in Schweinspoint. Ich durchlief erst einmal die üblichen Stationen: Grundschule, Gymnasium, Bundeswehr. Dann habe ich mich entschlossen, Landwirtschaft zu studieren. In der Folge war ich an einigen behördlichen Standorten, unter anderem 23 Jahre in Stadtbergen. Als ich dann Behördenleiter in Nördlingen werden sollte, war ich mir zunächst nicht sicher. Aber es war gut: Ich war viel bei den Bauern draußen, hatte generell viel mit Menschen zu tun und konnte den dörflichen Bauern zur Seite stehen.

