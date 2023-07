Landkreis Donau-Ries

vor 32 Min.

Zahlreiche Baulücken im Landkreis: "Wir bräuchten keine Neubaugebiete mehr"

Plus Im Landkreis Donau-Ries wurden jetzt sämtliche Baulücken und Leerstände gelistet. Das Ergebnis ist ziemlich überraschend. Der Umgang mit den Flächen aber weniger.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Barbara Wunder hat eine Art Sisyphusarbeit hinter sich. Doch im Gegensatz zu der berühmten Figur aus der griechischen Mythologie – die immer wieder einen Stein auf einen Berg schieben musste, der dann hinunterrollte – hat die Konversionsmanagerin ihre Aufgabe erledigt. Zumindest vorerst. Die Baulücken und Leerstände der 44 Kommunen des Landkreises Donau-Ries sind gelistet. Doch eine schwierige Frage schließt sich an diese neue Immobilien-Statistik an.

Das Problem, vor dem auch der Landkreis Donau-Ries steht, lässt sich schon am Titel von Florian Freund ablesen: "Flächensparmanager" ist er bei der Regierung von Schwaben. Er weiß bestens um das Dilemma, das in der Region besteht: Einerseits freut man sich über Zuzug von Arbeitnehmern, über wirtschaftliches Wachstum, andererseits braucht es dafür neuen Wohnraum, will heißen: Bauland. "Die Lage war im Landkreis Donau-Ries vor wenigen Jahren noch eine andere gewesen", erläutert Freund bei der Abschlussveranstaltung "Flächensparen im Donau-Ries" im Sitzungssaal des Landratsamtes in Donauwörth die Entwicklung der hiesigen Demografie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen