Baustellen am Gleis Richtung Donauwörth: Ersatzbus fährt bis Mertingen

Erneut ändert sich der Baustellenfahrplan auf der Strecke zwischen Donauwörth und Augsburg. Der Schienenersatzverkehr fährt nun bis Mertingen. Go-Ahead musste erneut spontan umplanen.

Am ersten Tag der Bauarbeiten auf der Zugstrecke zwischen Donauwörth und Augsburg hat sich der Fahrplan erneut geändert. Das Bahnunternehmen Go-Ahead, das die Strecke betreibt, musste auf weitere Probleme am Schienennetz der Deutschen Bahn reagieren und seinen Schienenersatzverkehr anpassen.

Schienenersatzverkehr bis nach Mertingen anstatt Meitingen

Wie die Pressestelle mitteilt, meldete die DB Netz am Mittwoch eine Störung an der Infrastruktur. Deswegen können nach aktuellen Angaben bis einschließlich 22. Februar keine Züge von Go-Ahead zwischen Meitingen und Mertingen fahren. Die von Augsburg kommenden Busse des Schienenersatzverkehrs werden deshalb nicht in Meitingen enden, sondern bis nach Mertingen fahren. Von dort können Passagiere in den Zug nach Donauwörth umsteigen.

Der von der Deutschen Bahn eingerichtete RE 16 soll nach aktuellen Informationen weiterhin im Zwei-Stunden-Takt zwischen Augsburg und Donauwörth pendeln. (AZ)

Lesen Sie dazu auch