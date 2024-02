BBV Donau-Ries kritisiert Bundestagsbeschluss zum Haushalt 2024

Vertreter des BBV Donau-Ries kritisieren die Streichung von Agrardieselrückvergütung gegen die breite Unterstützung der Landwirte durch die Bevölkerung.

Der Deutsche Bundestag hat am Freitag den Bundeshaushalt 2024 beschlossen. "Es hat keine Korrekturen bei den Streichungsplänen bei der Agrardieselrückvergütung und den damit verbundenen Belastungen für die Landwirtschaft gegeben. Die Bäuerinnen und Bauern sind maßlos enttäuscht über diese Entscheidung", sagt Karlheinz Götz, Kreisobmann des BBV Kreisverband Donau-Ries, in einer Pressemitteilung.

Bei den Bauernprotesten seien alleine in Bayern mehr als 150.000 Bäuerinnen und Bauern und 80.000 Traktoren auf den Straßen gewesen. "Unsere Anliegen und Aktionen werden verschiedenen Umfragen zufolge von rund 80 Prozent der Bevölkerung unterstützt. Für mich ist es völlig unbegreiflich, wie die Bundestagsabgeordneten gegen den Willen der Bevölkerung den Vorschlag der Bundesregierung durchwinken und so zusätzliche Belastungen für die heimische Landwirtschaft billigend in Kauf nehmen konnten“, kritisiert Michael Stiller, Geschäftsführer des BBV Donau-Ries.

59 Bilder Bauernprotest in Donauwörth: Das sind die Bilder der Demonstration Foto: Barbara Würmseher

Landwirte im Kreis Donau-Ries fordern schnelle Maßnahmen

Der Bundesrat wird sich wohl erst am 22. März mit dem Haushaltsfinanzierungsgesetz befassen. Der Bundesrat kann den beschlossenen Haushalt mit einer Mehrheit ablehnen und dann für konkrete Korrekturen an den Vermittlungsausschuss verweisen. "Ich setze auf ein ablehnendes Signal der Bundesländer und appelliere an alle Ministerpräsidenten, den Vermittlungsausschuss anzurufen", sagt Kreisbäuerin Nicole Binger.

Von der Ampel-Koalition fordert Götz, dass nun sofort Entlastungen und Vereinfachungen für die Landwirtschaft auf den Weg gebracht werden. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesfinanzminister Christian Lindner hätten entsprechende Maßnahmen auf der Grünen Woche in Berlin in Aussicht gestellt. "Außerdem muss nun schnellstmöglich in Brüssel dafür gesorgt werden, dass der Vorschlag der EU-Kommission umgesetzt und die vier Prozent Pflichtbrache vom Tisch kommen“, fordert Götz. Zudem müssten die Weichen dafür gestellt werden, dass Biokraftstoffe aus regionaler Erzeugung von der Energiesteuer befreit werden und Landwirte künftig die Möglichkeit haben, steuerfrei eine Risikoausgleichsrücklage zu bilden. "Die konkreten Vorschläge liegen auf dem Tisch, jetzt muss die Bundesregierung liefern. Vorher lassen wir nicht locker", so Götz. (AZ)