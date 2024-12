BBV Donau-Ries sagt Nein zu Mercosur

Angesichts des Gipfeltreffens zum Mercosur-Abkommen dieser Tage in Brasilien fordert der Deutsche Bauernverband (DBV) und der Bayerische Bauernverband „unverzügliche Nachverhandlungen im Interesse der deutschen und europäischen Landwirtschaft“, so Karlheinz Götz, Kreisobmann des BBV-Kreisverbands Donau-Ries.

Der BBV mahnt in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich, den Agrarteil des Mercosur-Abkommens neu zu verhandeln. „Die bisherigen Ergebnisse der Verhandlungen stellen in keinster Weise gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen der landwirtschaftlichen Erzeugung in der EU und in den Mercosur-Staaten sicher“, warnt der BBV-Kreisobmann. Die Prozessqualität klaffe „himmelweit auseinander“ – insbesondere beim Umwelt-, Klima- und Tierschutz. Der von der EU-Kommission aktuell vorgeschlagene Entschädigungsfonds für die Landwirtschaft stellt aus Sicht des BBV keine tragfähige Lösung dar. Es sei „vielmehr der höchst durchsichtige Versuch einer Art Beruhigungspille für die EU-Landwirtschaft“, die der BBV genauso ablehne wie der Europäische Bauernverband COPA.

Götz: „Schluss mit der Doppelmoral!“

BBV-Kreisobmann Götz fordert stattdessen: „Schluss mit der Doppelmoral in der EU. Wer den Landwirten in der EU so viel abverlangt, muss die gleichen Anforderungen auch an Importe stellen.“ Das sei nicht nur im Interesse der europäischen Bauernfamilien, sondern genauso auch im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher. (AZ)