Beherzte Zeugen verhindern Großbrand in Bäumenheim

Flammen auf dem Rewe-Parkplatz drohten, auf den Supermarkt überzugreifen. Auch sonst war in der Silvesternacht einiges geboten. Polizei und Feuerwehren waren im Einsatz.

Verirrte Feuerwerkskörper aber auch mutmaßlicher bewusster Leitsinn riefen in der Silvesternacht Polizei und Feuerwehr mehrfach auf den Plan. Dabei kam es auch zu riskanten Situationen, in denen nur das beherzte Eingreifen von Zeugen und Rettungskräften Schlimmeres verhinderten

Leicht hätte es in Bäumenheim zu einem Großbrand kommen können: Wie die Polizei mitteilt, befanden sich am Neujahrsmorgen gegen 4 Uhr mehrere Bäumenheimer im Außenbereich des Sportheims, wo eine Silvesterparty stattfand. Sie beobachteten, dass beim gegenüberliegenden Rewe-Markt in einem abgeschlossenen Käfig im Außenbereich dort gelagertes Anschürholz in Flammen stand.

Während einer die Feuerwehr verständigte, kletterten weitere Zeugen aus dieser Gruppe über den Zaun und löschten den Brand mittels Feuerlöscher und mehreren Eimern Wasser. Das beherzte Eingreifen der Bäumenheimer verhinderte, dass die Flammen auf den Rewe-Markt übergriffen und somit Schlimmeres passierte. Wie sich herausstellte, entstand der Brand durch einen Feuerwerkskörper.

Polizei ermittelt wegen Brandlegung und sucht mehrere Jugendliche

Da der dortige Außenbereich jedoch überdacht ist, schließen die Ermittler aus, dass eine verirrte Feuerwerksrakete den Brand entfacht hat. Sie stützen sich dabei auch auf die Angaben mehrerer Zeugen, wonach sich in der Silvesternacht mehrere Jugendliche auf dem Supermarkt-Parkplatz befanden und dort Feuerwerkskörper sowohl senkrecht als auch waagrecht in unterschiedliche Richtungen zündeten. Aufgrund dieser Beobachtungen geht die Polizei momentan von Brandlegung aus.

Die Beamten klären ebenfalls ab, ob der dortige Parkplatz des Discounters videoüberwacht wird. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Feuerwehr Bäumenheim blieb zur Nachsorge des Brandes mit rund 20 Mann vor Ort. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden

Auch die Feuerwehr Riedlingen hatte an Silvester einen Einsatz: Sie musste gegen 20 Uhr zu einer Thuja-Hecke ausrücken, die in Flammen stand und von oben herab abbrannte. Noch vor Eintreffen des Löschtrupps gelang es allerdings dem Eigentümer selbst, das Feuer zu löschen. Dieses schnelle Eingreifen verhinderte, dass der Brand auch auf das Wohnhaus übergriff. Insgesamt brannten rund 6 Meter Hecke ab. Nach Spurenlage nehmen Polizei und Feuerwehr an, dass sich eine Silvesterrakete in die Hecke verirrt hatte. Hinweise auf ein mutwilliges Anzünden gibt es keine. Die Feuerwehr Donauwörth war mit gut 20 Mann im Einsatz.

Eine Papiertonne stand in Harburg in Flammen - neben einem Lastwagen

Bei einem Vorfall in Zirgesheim ist ebenfalls von einem verirrten Feuerwerkskörper auszugehen. Laut Polizei steckte dieser kurz vor 21 Uhr ebenfalls eine Hecke in Brand. Der Eigentümer des betroffenen Wohnanwesens begann, nachdem er die Feuerwehr verständigt hatte, damit, den Brand mithilfe eines Gartenschlauchs zu löschen. Die eingetroffene Feuerwehr erledigte den Rest und bewässerte die Hecke vorsorglich stark.

Etwa 1.20 Uhr war es in der frühen Neujahrsnacht, als auch die Feuerwehr in Harburg zu einem Brand gerufen wurde und in die Burgstraße ausrückte. Wie sich herausstellte, hatte dort eine Papiertonne Feuer gefangen und die Flammen drohten, auf einen dort geparkten Lastwagen überzugreifen. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Harburg verhinderte dies. Die Überprüfung ergab keinerlei Hinweise auf eine Straftat. Vermutlich traf auch dort eine Rakete ein Ziel, das nicht beabsichtigt gewesen war.