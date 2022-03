Bekommt der Landkreis Donau-Ries einen "Mobilfunkkoordinator"?

Plus Die Funklöcher im Donau-Ries-Kreis sollen weniger werden. Dafür will man auch auf externe Hilfe setzen. Außerdem soll die Akzeptanz für das Thema 5G steigen.

Beim Thema Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur im Landkreis Donau-Ries steht das Landratsamt in vielfältigem Kontakt mit relevanten Unternehmen und Institutionen, damit die Funklöcher sukzessive weniger werden. Im Wirtschaftsausschuss des Kreistages präsentierte Digitalkoordinatorin Gabriele Theiler neue Erkenntnisse, die sie hoffnungsvoll stimmten, dass sich auf diesem Gebiet künftig etwas Konstruktives bewegen ließe. Auf der Grundlage vorliegender Messdaten, die der Landkreis auf eigene Kosten von der Firma Geodata aus Westhausen habe erheben lassen, könne die Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern intensiviert werden. Sie habe zahlreiche Gespräche dazu geführt und sei auch auf die Bereitschaft gestoßen, konkrete Schritte zu unternehmen.