Beleidigung von Polizisten bringt junge Männer vor Gericht

Plus Zwei junge Männer aus dem Landkreis Donau-Ries wurden Polizisten gegenüber ausfällig und müssen mehrere Hundert Euro zahlen. Ähnliche Fälle gibt es immer wieder.

Im Laufe eines Vormittags betreten Ende November im Amtsgericht Nördlingen zu zwei verschiedenen Terminen zwei junge, leicht nervös wirkende Männer den Saal. Beide haben Polizistinnen und Polizisten beleidigt. Für Richter Andreas Krug sind es dennoch zwei ganz unterschiedliche Fälle. Als Erstes ist ein 19-Jähriger aus dem südlichen Landkreis dran. Er hat zwei Polizisten "Bullenschweine" genannt.