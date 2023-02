Besuch in Kliniken oder Heimen: Corona-Selbsttest reicht

Wer in den Kliniken und Kreis-Seniorenheimen im Landkreis Donau-Ries jemanden besuchen will, braucht jetzt keine Bestätigung eines Corona-Testzentrums mehr.

Wer einen Patienten eines Krankenhauses im Donau-Ries-Kreis oder einen Bewohner der Kreis-Seniorenheime in Monheim, Rain oder Wemding besuchen will, braucht von Freitag, 10. Februar, an vorher keinen Termin mehr in einem Testzentrum. Die Donau-Ries-Kliniken und Kreis-Seniorenheime setzen eine Vorgabe des bayerischen Gesundheitsministeriums zur Lockerung der Zutrittsregelungen um. Als Voraussetzung für den Besuch in den gKU-Einrichtungen reicht jetzt ein negativer Corona-Selbsttest. Dieser ist 24 Stunden gültig.

Bislang war die Vorlage der schriftlichen Bescheinigung eines Testzentrums erforderlich. Nun genügt laut Pressemitteilung eine Eigenerklärung. gKU-Vorstandschef Jürgen Busse bittet alle Besucher, sich verantwortungsvoll zu verhalten: "Die Selbsttests sollten ordnungsgemäß durchgeführt werden und aktuell sein." Oberstes Gebot bleibe der Gesundheitsschutz von Patienten und Beschäftigten. Wer ein positives Testergebnis hat, dürfe auf keinen Fall die Kliniken und Seniorenheime betreten. Busse merkt dazu an: "Corona-Infektionen in unseren Häusern gefährden die Gesundheits- und Pflegeversorgung im Landkreis." (AZ)