Betreiber von Biogasanlagen sehen durch Habecks Pläne ihre Existenz gefährdet

Plus Eine Abgabe von 90 Prozent auf Übergewinne mit Strom aus Biogas? Landwirte aus dem Landkreis Donau-Ries sind schockiert von Plänen der Bundesregierung.

Von Gedankenspielen rund um Abgaben in Höhe von 90 Prozent war bisher hauptsächlich zu hören, wenn es um Vermögen von Milliardären oder Krisengewinne gigantischer Unternehmen ging. Mit diesem Maßstab will nun die Ampel-Regierung Übergewinne von Energieunternehmen und somit auch Biogasanlagen-Betreibern abschöpfen und damit die Strompreisbremse finanzieren. Das würde zahlreiche Landwirte im Landkreis Donau-Ries treffen. Steinkohle- und Atomkraftwerke sollen wohl nach Plan des Wirtschaftsministeriums von der Steuer verschont bleiben. Bei Biogasanlagen-Betreibern stößt das Vorhaben auf Unverständnis.