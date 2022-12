Betrüger versuchen es mit dem Enkeltrick – ohne Erfolg

Mehrfach wollen sich Unbekannte Geld erschwindeln. Doch die angeschriebenen Landkreis-Bewohner wenden sich an die Polizei.

In den vergangenen Tagen haben in der Region mehrfach Unbekannte mit Varianten des sogenannten Enkeltricks versucht, an Geld zu kommen. Darauf herein fiel jedoch niemand, wie die Polizei mitteilt. Exemplarisch wurde am Donnerstag eine 62-jährige Donauwörtherin wiederholt per WhatsApp-Kurznachrichtendienst kontaktiert. Eine unbekannte Person gab sich in den Nachrichten als Tochter der Frau aus, die aufgrund Handyverlust eine neue Nummer habe und nun zum Jahresende dringend Rechnungen begleichen müsse. Die 60-Jährige wurde aufgrund der medialen Berichterstattung stutzig und kontaktierte ihre Tochter per Festnetz. Diese wusste nichts von den Nachrichten. Daher kam es zu keiner Geldüberweisung. In allen angezeigten Fällen nahmen die Donauwörther Polizeibeamten Strafverfahren gegen unbekannt wegen versuchten Trickbetrugs auf. (AZ)