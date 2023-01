Betrug mit Wohnungsinserat

Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Donau-Ries wollte über das Internet eine Wohnung mieten. Dabei wurde er gehörig übers Ohr gehauen.

Ein 22-jähriger Mann aus dem westlichen Landkreis wurde Opfer eines Internetbetrugs. Er interessierte sich für eine im Netz angebotene Mietwohnung und trat mit dem vermeintlichen Käufer in Kontakt.

Dieser versprach dem Geschädigten, an ihn zu vermieten und forderte hierfür eine Kaution und eine erste Monatsmiete. Ein Betrag von etwas über 1700 Euro wurde vom Geschädigten auf ein italienisches Konto überwiesen. Wie in diesen Fällen üblich ist bis heute weder ein Mietvertrag, noch Schlüssel zu einer Wohnung erhalten, die zudem auch gar nicht zu vermieten ist. Die Polizei in Donauwörth hat Ermittlungen zum Kontoinhaber aufgenommen. (AZ)

