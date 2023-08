Betrugsanzeige nach Dirndl-Kauf in den USA

Weil die Qualität eines Dirndls nicht passte, sendete eine Frau aus dem Landkreis Donau-Ries ein Dirndl wieder zurück in die USA. Was dann folgte.

Eine 44-jährige Frau aus einer Juragemeinde hat über einen Internetshop in den USA ein Dirndl bestellt. Dieses wurde auch an ihre Wohnanschrift im Jura geliefert, wies jedoch den Angaben zufolge eine völlig unzureichende Qualität auf. Die Frau retournierte das Dirndl in die USA. Da kein Kaufpreis erstattet wurde, erstattete die Geschädigte jetzt Strafanzeige bei der Polizeiinspektion Donauwörth wegen Warenbetrugs. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt knapp 300 Euro. (AZ)

