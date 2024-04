Betrugsmasche: Angeblicher Popstar bittet Frau um Geld

Die Polizei rät dringend: Geben Sie niemals sensible Daten von sich preis - vor allem nicht im Internet.

Eine Frau aus einer Landkreisgemeinde wurde über eine soziale Plattform im Internet von einem angeblichen deutschen Popstar angeschrieben. In dem Glauben, dass es sich tatsächlich um diese Person handelte, übermittelte die Frau über eine Nachrichtenplattform sensible Zugangsdaten für ihre Benutzerkonten an einen bislang unbekannten Täter. Wie die Polizei mitteilt, überwies sie zudem 300 Euro für eine angebliche „Fankarte“ des Prominenten. Im Nachgang stellte sich die Angelegenheit als dreiste Betrugsmasche heraus. Beamte der PI Donauwörth nahmen am Mittwoch ein Strafverfahren wegen Betruges, Datenveränderung sowie Ausspähens von Daten auf. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Gehen Sie im Internet und in sozialen Netzwerken sehr restriktiv mit Ihren persönlichen Daten um. Versenden Sie niemals sensible Informationen an Ihnen unbekannte Personen. Wenn Sie vermuten, Opfer einer Straftat geworden zu sein, wenden Sie sich umgehend an die Polizei. (AZ)