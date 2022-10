Bibliotheken bieten Spiel- und Lesenachmittage im November

Ab den Herbstferien werden in den Büchereien quer durch den Landkreis für Kinder besondere Nachmittage angeboten. Hier gibt es die Infos dazu.

Die Bibliotheken im Landkreis Donau-Ries laden alle Kinder, die Spaß am (Vor-)Lesen und gemeinsamen Basteln und Spielen haben, zu einem Vorlesenachmittag im November ein. Der Nachmittag inklusive Verpflegung ist für alle Kinder kostenlos. Die nächsten Termine sind am 2. November in Wolferstadt und am 16. November in Buchdorf, Donauwörth, Mertingen, Monheim, Nördlingen, Rain, Tapfheim, Wemding. Weitere Veranstaltungen und die aktuelle Uhrzeit finden Interessierte unter familien-im-donau-ries.de.

Unter dem Motto "Gemeinsam einzigartig" setzt das "Leseland Donau-Ries" zusammen mit den Büchereien im Landkreis Donau-Ries ein wichtiges Zeichen für Leseförderung und vor allem für den Spaß am Vorlesen. Gemeinsam in Geschichten eintauchen, Abenteuer erleben und neue Welten kennenlernen – Vorlesen verbindet. Kinder aller Nationen – unabhängig von ihren Sprachkenntnissen – sind eingeladen, das Leseland „Donau-Ries“ zu entdecken.

Lesepaten wurden ausgebildet

Vorbereitend zu den Vorlesenachmittagen, fand am Donnerstag das Vorleseseminar "Entdecke den Vorleser in Dir!" für interessierte Vorlesepatinnen und -paten statt. Den 34 Teilnehmern und Teilnehmerinnen zeigte der Referent Thomas Maria Peters – selbst erfolgreicher Vorleser, Schauspieler und Regisseur – anhand von Beispielen auf, wie man sich Texten nähert und worauf es beim Vorlesen ankommt.

Gewappnet mit diesem Wissen, freuen sich die Vorleser schon jetzt darauf, den Kindern in unserem Landkreis einen spannenden und interessanten Vorlesenachmittag anbieten zu dürfen. Wo und wann bei Ihnen vor Ort vorgelesen wird, können Sie unter www.familie-im-donau-ries.de in Erfahrung bringen. (AZ)