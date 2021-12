Biontech-Impfstoff geht aus: Dämpfer für die Impfkampagne im Donau-Ries?

Nur fünf Prozent der bestellten Menge an Biontech-Impfstoff wird in der nächsten Woche den Landkreis Donau-Ries erreichen. Die Folgen sind gravierend.

Rückschlag für die Impfkampagne im Landkreis Donau-Ries: Weil geplante Lieferungen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer für die Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen ausbleiben, befürchtet das BRK Nordschwaben einen Dämpfer der zuletzt auf Hochtouren laufenden Impfkampagne. Zudem stehen eingeplante Termine für die Zweitimpfung mit diesem Vakzin auf der Kippe. Das teilt das Landratsamt Donau-Ries am Donnerstagabend mit.

In der ersten Januarwoche wird die Lieferung von Comirnaty - so der Medikamentenname des Impfstoffs von Biontech/Pfizer - beschränkt. Bestellt hatte das BRK Nordschwaben als Betreiber der Impfzentren 760 Fläschchen - damit hätte man etwa 4300 Impfungen geben können. Zugesagt sind derzeit aber nur 36 Flächen, was in etwa 216 Impfungen entspricht.

Deshalb macht das BRK und auch das Landratsamt nochmal deutlich, dass der Impfstoff von Biontech nicht jedermann zur Verfügung steht. Für Impfungen in den Impfzentren des Landkreises Donau-Ries und deren mobile Teams gelte, dass nur noch Erst- und Auffrischungsimpfungen von Personen unter 30 Jahren sowie von Schwangeren (soweit empfohlen) mit Biontech durchgeführt werden können. Außerdem werde dieser Impfstoff unabhängig des Alters für die Zweitimpfung von Personen eingesetzt, deren Erstimpfung bereits mit Biontech gelaufen ist. Für alle anderen Personen über 30 Jahren kommt ausschließlich der mRNA-Impfstoff des Herstellers Moderna zum Einsatz.

Wer zwischen dem 3. und 7. Januar einen Termin für eine Zweitimpfung mit Biontech hat, muss davon ausgehen, dass der Impfstoff nicht zur Verfügung steht und er deshalb Moderna erhält. Das Landratsamt versichert: "Es werden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, beispielsweise durch die Abnahme von überzähligem Impfstoff anderer Impfzentren, dies so weit als möglich zu verhindern."

Lesen Sie dazu auch

Wer keine Impfung mit Moderna möchte, soll seinen Termin stornieren

Um die Impfkampagne trotz dieser weder vom Landratsamt noch vom BRK zu vertretenden schwierigen Umstände im größtmöglichen Umfang weiter voranzutreiben, wird an die Solidarität der Bürgerinnen und Bürger appelliert. Zum einen werden Personen, die bereits einen Impftermin gebucht haben, aber definitiv keine Impfung mit dem Impfstoff von Moderna wünschen, gebeten, den Termin in BayIMCO oder per E-Mail zu stornieren, damit die entsprechenden Termine anderen Impfwilligen angeboten werden können.

Zum anderen wird aus Anlass von zuletzt vermehrter solcher Vorkommnisse darauf hingewiesen, dass es auch auf beharrlichen Wunsch vor Ort aktuell keine freie Wahl an Impfstoff gibt. Personen über 30 Jahren, die auf eine Impfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer bestehen, müssten sich deshalb um Impftermine bei anderen Impfstellen bemühen.