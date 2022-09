Sie treffen sich, damit Einsätze im Donau-Ries-Kreis gut funktionieren

Plus Der Blaulichtstammtisch Donau-Ries besteht seit 25 Jahren. Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie Behörden tauschen sich aus.

Auch wenn die Ausrüstung von Hilfsorganisationen und Rettungsorganisationen im Donau-Ries-Kreis noch so gut ist – sie kann nur dann effektiv eingesetzt werden, denn die Kräfte auch die nötige Erfahrung mitbringen und Hand in Hand arbeiten. Daran erinnerte Landrat Stefan Rößle beim Festakt anlässlich des 25-jährigen Bestehens des sogenannten Blaulichtstammtischs im Kreis.