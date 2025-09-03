Paten gesucht für eine große Aufgabe: Wer gibt diesen Welpen ein Zuhause auf Zeit?

Sie stehen am Anfang einer ganz besonderen „Karriere“ – tapsige, neugierige Labradorwelpen, die noch nichts von ihrer großen Zukunft ahnen. Ihr Ziel: Blindenhunde zu werden. Hochqualifizierte Helfer, die ihren Menschen mit feiner Nase, klugem Kopf und treuem Herzen durch den Alltag begleiten. Doch bevor es mit der Ausbildung losgeht, brauchen sie eins: ein liebevolles Zuhause auf Zeit. Menschen, die sie ein Jahr lang in ihren Alltag mitnehmen, ihnen das kleine Hunde-Einmaleins beibringen und sie auf ihr späteres Leben vorbereiten. Diese engagierten Paten leisten Großes – sie schenken den Welpen Geborgenheit, Struktur und Vertrauen und damit letztendlich einen wichtigen Grundstock. Damit aus „Ida“, „Ingo“, „Jada“, „Zack“ und Co. eines Tages echte Lebenshelfer werden. Verlässliche Partner für Menschen, die im Dunkeln leben – und die mit ihren vierbeinigen Freunden neue Wege sicher und selbstbewusst gehen können.

Die Blindenhundeschule Seitle aus Neuburg sucht jetzt im Landkreis Donau-Ries händeringend solche Paten, die diese Aufgabe übernehmen, einem ungestümen Welpen im ersten Lebensjahr Manieren beizubringen. Wolfgang Seitle, Hundetrainer und Ehemann der Leiterin Maria Seitle, erklärt diese Voraussetzung als unverzichtbar. „Wir können nur Hunde ausbilden, die in einem sozialen Umfeld gelebt haben.“ Er appelliert: „Paten sollen sich bewusst sein, dass sie einem Blinden das Leben entscheidend erleichtern. Sie schenken mit ihrem Engagement sehbehinderten Menschen Sicherheit, Orientierung und ein großes Stück Selbstständigkeit im Alltag.“

Im Alter von acht bis zehn Wochen kommen die Welpen zu ihren Paten

Die Blindenhundeschule Seitle ist seit 1990 auf die Ausbildung von Blindenführhunden spezialisiert und hat laut eigenen Angaben 545 ausgebildete Führhunde übergeben. Acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen die Tiere aus eigener Zucht: blonde und schwarze Labradore sowie Goldendoodle, die sich aufgrund ihres gutmütigen, lernbegierigen Charakters besonders gut eignen, wie Wolfgang Seitle sagt. „Sie sind verschmust, kennen keine Aggressionen und sind immer gut gelaunt.“ Erfahrung hat Wolfgang Seitle aber weitaus mehr, als lediglich bei Blindenhunden. Er arbeitet unter anderem auch in den USA, hat im Weißen Haus und an anderen Orten beispielsweise Sprengstoffhunde ausgebildet.

Gesucht werden nun aber Familien und Einzelpersonen, die viel Zeit haben, sich mit den Welpen abzugeben, die sie im Alter von etwa acht bis zehn Wochen bekommen. Liebe, Geborgenheit, Vertrauen und Umwelterfahrungen sind Werte, um die es jetzt geht. „Da sind die Tiere wie Babys, schlafen viel, brauchen aber jemanden um sich herum, der sie anleitet und sich um sie kümmert, denn sie sind das Alleinsein noch nicht gewohnt“, schildert Seitle. „Wenn sie zu den Paten kommen, sind sie schon zu 90 Prozent stubenrein.“ Zur guten Grunderziehung gehört, dass die Hunde nicht im Bett ihrer Herrchen und Frauchen schlafen, nicht auf dem Sofa Platz nehmen, nicht betteln und kein Essen vom Tisch bekommen. Außerdem sollen sie nach und nach lernen, durch Städte zu gehen - denn das wird später ein wichtiges Umfeld für sie sein, wenn sie ihre blinden Menschen lotsen.

Einmal wöchentlich gibt es Training in der Hundeschule

Einmal pro Woche bekommen die Paten Unterstützung in der Hundeschule Seitle. Dort findet aber nicht nur ein Training statt, sondern das Unternehmen trägt auch sämtliche entstehenden Kosten. „Alles – von Futter und Tierarzt bis hin zu Hundeschule und Versicherung – übernehmen wir“, sagt Seitle. „Was Paten mitbringen sollten, sind Zeit, Geduld, Verantwortungsbewusstsein und die Freude daran, einen kleinen Vierbeiner auf seinem Weg zum Lebensbegleiter zu unterstützen. Ihre Tätigkeit ist ehrenamtlich - aber von unschätzbarem Wert, denn sie tragen dazu bei, blinden Menschen ein Stück Unabhängigkeit und Lebensqualität zurückzugeben.“ Der Blindenführhund, schon nach kurzer Zeit nicht nur Hilfsmittel, sondern auch Freund, erlaubt den Führhundhaltern weitgehend selbstständig am öffentlichen Leben teilzunehmen. Kulturelle Veranstaltungen, Einkäufe, Restaurantbesuche und Reisen können ohne fremde Hilfe durchgeführt werden.

Ist es nicht schmerzhaft für Paten, einen lieb gewordenen Hund nach einem Jahr wieder abgeben zu müssen? - „Ja, man muss sich schon vorher überlegen, ob man das machen kann und möchte“, so Seitle. „Aber als kleiner Trost bleibt, dass man nach der sechs- bis neunmonatigen Ausbildung des Hundes den Kontakt zwischen den Paten und dem blinden Menschen herstellen kann. Wie wir wissen, sind daraus schon viele Freundschaften entstanden.“

Die Ausbildung in der Hundeschule Seitle entspricht den „Qualitätskriterien für Blindenführhunde“ (Bundesanzeiger Nr. 117/1993) und den „Richtlinien für die Auswahl und Ausbildung von Führhunden …“ (DBSV vom Dezember 1989).

info: Wer die Aufgabe des Hundepaten übernehmen möchte, kann sich unter Telefon 08454/1402, E-Mail seitle@seitle.de, Internet www.seitle.de melden.