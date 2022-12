Blitzeis und gefrierender Regen auf den Straßen der Region

Der angekündigte Eisregen ist rund um Donauwörth angekommen. Der Wetterdienst empfiehlt, Fahrten mit dem Auto zu verschieben. Fußgänger müssen extrem vorsichtig sein.

Der deutsche Wetterdienst warnt für den Montagmorgen im Landkreis Donau-Ries vor gefährlicher Glätte. Regen fällt auf den gefrorenen Boden und sorgt dafür, dass Gehwege und Straßen zur Rutschbahn werden. Autos sind von gefrorenen Wassertropfen bedeckt. Wer sein Fahrzeug draußen parkt, muss sich auf einen dicken Eispanzer auf Scheiben und Außenspiegeln einstellen.

Dass es glatt ist, kann jedermann vor allem am Verhalten der Fußgänger erkennen. Nur im Trippelschritt geht es derzeit die Reichsstraße in Donauwörth bergab. Die Wege sind zwar geräumt, doch so schnell, wie der Regen auf dem Pflaster festfriert, kann kein Winterdienst Salz streuen.

Landratsamt-Hausmeister Georg Leinfelder mit der Extra-Salzladung, die für den Eingang der Führerscheinstelle bestimmt ist. Foto: Barbara Wild

Der Hausmeister des Landratsamts, Georg Leinfelder, muss am Montagmorgen Sonderschichten einlegen. Der Eingang zur neuen Führerscheinstelle sei sehr glatt, deshalb habe man ihn verständigt. Mit einer großen Schubkarre voll Streusalz macht er sich auf den Weg.

Eisregen in Donauwörth: Glatteis auf Straße und Wegen

Bis etwa 10 Uhr am Vormittag soll der Eisregen in der Region noch andauern, so der deutsche Wetterdienst. Dieser empfiehlt, unnötige Fahrten aufzuschieben und sich auf Behinderungen im Straßenverkehr einzustellen. (fene)

