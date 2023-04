Landkreis Donau-Ries

21.04.2023

Angekündigter "Blitzmarathon" sorgt für Schleichverkehr im Donau-Ries-Kreis

Plus Beim "Blitzmarathon" gehen viele Verkehrsteilnehmer in der Region deutlich vom Gas. Entsprechend klein ist die Zahl der Temposünder. Ortsbesuch bei Kontrolle.

In der Ferne ist ein Auto erkennbar, das sich auf der Kreisstraße zwischen Fünfstetten und Sulzdorf allmählich nähert. Toni Kleinle sitzt im dunkelblauen VW Golf und nimmt sein Laserhandmessgerät, im Volksmund auch Laserpistole genannt, hoch. Der Verkehrspolizist visiert den Pkw für einige Sekunden an, sagt "82" und legt das Gerät wieder weg. Diese Momentaufnahme ist typisch für den "Blitzmarathon 2023" im Donau-Ries-Kreis.

Von der Polizei landesweit angekündigt, finden an diesem Freitag wohl etwas mehr Geschwindigkeitskontrollen als sonst statt. Viele Menschen bekommen dies im Vorfeld mit - und fahren angesichts des "Blitzmarathons" besonders langsam. Dieses Verhalten können die Polizisten an ihren Beobachtungen und an konkreten Zahlen festmachen. "Die meisten Verkehrsteilnehmer bewegen sich heute zwischen 80 und 95 Stundenkilometern. Man merkt schon deutlich, dass die meisten langsamer fahren", bilanziert Heinle nach etwa zweieinhalb Stunden. Auf dem geraden und gut ausgebauten Kreisstraßen-Abschnitt sind bis zu 100 km/h erlaubt.

