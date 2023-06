Blutspender werden auch im Donau-Ries-Kreis dringend gesucht

Am 14. Juni ist der Weltblutspendetag. Joachim Regler vom Bayerischen Roten Kreuz im Landkreis erklärt, warum es mehr Spender braucht als es aktuell gibt.

Ein kleiner Piks und dann für etwa 30 Minuten möglichst still halten. „Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt“, sagt Leni aus Großsorheim. Die 18-Jährige ist zum ersten Mal bei der Blutspende in der Ludwig-Auer-Schule in Donauwörth. „Ich wollte schon immer zum Blutspenden gehen. Jetzt bin ich endlich alt genug“, sagt sie. Was für die junge Frau etwa eine Stunde ihrer Zeit am Freitagnachmittag kostet, kann für andere lebensrettend sein.

Im vergangenen Jahr spendeten knapp 9300 Menschen im Donau-Ries-Kreis an insgesamt 70 Terminen freiwillig Blut. Joachim Regler, Dienststellenleiter in Nördlingen und der Verantwortliche für Blutspenden im Kreisverband Nordschwaben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) sagt: „Wir haben unheimlich viele Stammspender, die zum Teil schon 150 oder 175 Mal da waren.“

Diese „Wiederholungstäter“, wie Regler sie scherzhaft nennt, kommen alle sechs Wochen zur Blutspende und sind durchschnittlich etwa 48 Jahre alt. Wer Blut spenden möchte, muss zwischen 18 und 64 Jahre alt sein. Angesichts des hohen Durchschnittsalters sieht das BRK laut einer Pressemitteilung die gesicherte Blutversorgung in Gefahr.

Weniger Blutspender und mehr Bedarf durch demografischen Wandel

Der demografische Wandel in Deutschland betrifft laut BRK auch die Blutspende. In den kommenden Jahren überschreiten viele Spenderinnen und Spender das maximal erlaubte Alter. Bald werden sie womöglich selbst zu Empfängern.

Deshalb ist es umso wichtiger, dass junge Menschen wie Leni ihr Blut spenden. „Wir gehen an Schulen und sind in den sozialen Medien aktiv, um bei jungen Menschen Werbung zu machen“, sagt Regler. Bereits jetzt sind laut dem BRK-Vertreter und der Pressemitteilung die Blutkonserven in den Ferien und zur Sommerzeit knapp.

Nur ein kleiner Piks und nach 30 Minuten ist es auch schon wieder vorbei. Insgesamt etwa eine Stunde sollten Spenderinnen und Spender einplanen. Foto: Helen Geyer

Der Bedarf an Blut aber steigt. „Die Krankenhäuser holen aktuell viele Operationen nach, die sie während Corona verschoben hatten“, sagt Regler. Das Blut wird nach der Spende in eine Zentrale gebracht, wo es gefiltert und eingelagert wird. Von dort fordern die Krankenhäuser ihren jeweiligen Bedarf an. Deshalb könne laut Regler nicht genau gesagt werden, wie viel Blut im Landkreis gebraucht wird.

Joachim Regler versteht, dass es anfangs abschreckend sein kann, zur Spende zu gehen: „Ich glaube viele haben Angst, weil da eine Nadel in ihren Arm gesteckt wird.“ Deshalb empfiehlt er, zusammen mit einer erfahrenen Person zum ersten Mal Blut zu spenden. Dabei werden rund 500 Milliliter Blut abgenommen. Innerhalb von 56 Tagen bildet der Körper diese Menge wieder nach. Deshalb gibt es eine Sperrfrist von sechs Wochen, in denen nicht gespendet werden darf.