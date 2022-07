BN fordert mehr Biokost in Einrichtungen des Landkreises Donau-Ries

Bei der Jahreshauptversammlung des Bund Naturschutz ging es um Bio-Lebensmittel, den Radentscheid und die Mertinger Höll. Mitglieder wurden ebenfalls geehrt.

Der Schutz der Mertinger Höll ist nach wie vor das oberste Ziel der Kreisgruppe des Bund Naturschutz im Donau-Ries. Bei der Jahreshauptversammlung kam das Thema erneut auf den Tisch. In der Höll betreiben die Mitglieder Moorschutz und erhalten die feuchten Streuwiesen. Zudem wurden dort im vergangenen Jahr Flachmulden angelegt, die von den Wiesenbrütern schon gut angenommen wurden.

Der wieder gewählte Vorstand des BN Donau-Ries: Vorsitzender ist Alexander Helber (dritter von rechts). Foto: Frank Molder

BN-Vorsitzender Alexander Helber, der bei der Jahreshauptversammlung wiedergewählt wurde, übte Kritik an der derzeitigen Praxis bei den Bebauungsplänen, bei denen geschützte Arten wie Feldlerche oder Schafstelze zu wenig berücksichtigt würden. Sein Stellvertreter Rudi Schubert berichtete über das Urteil zum Abbau des Oettinger Wildzaunes. Ein Vorstandsmitglied hatte hier erfolgreich geklagt und den mehrjährigen Prozess schließlich gewonnen. Dadurch sei das Recht auf freies Betreten der Natur gestärkt worden.

Bund Naturschutz fordert mehr Bio-Kost in Kreiseinrichtungen

Im Frühjahr zeigte die Kreisgruppe eine Ausstellung zum Thema Ökolandbau im Landratsamt. Helber erneuerte bei dieser Gelegenheit die Forderung des BN nach mehr Bio-Verpflegung in den Einrichtungen des Landkreises wie Krankenhäuser und Altenheimen.

Werner Vogt wird für sein Engagement für den Erhalt der Pimpernuss vom Bund Naturschutz geehrt. Foto: Frank Molder

Nachdem Michael Olbinger seine Tätigkeit als Wiesenbrüterbeauftragter vorgestellt hatte, wurden Mitglieder geehrt. Werner Vogt aus Riedlingen wurde ausgezeichnet, weil er sich für den Erhalt der Pimpernuss einsetzt. Andreas Häusler aus Wemding ist 25 Jahre beim Bund Naturschutz, Maximiliane und Johann Stecher aus Monheim 40 Jahre.

Der Vorstand wurde komplett wiedergewählt. Thema war auch der Radentscheid, für den auch in der Geschäftsstelle des BN in Donauwörth, in der Heilig-Kreuz-Straße 15, zu den Öffnungszeiten Unterschriften abgegeben werden können. (AZ)