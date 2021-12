Böllerverbot, Sperrstunde und Demo-Auflagen: So wird Silvester im Landkreis Donau-Ries

Das Feuerwerk ist eingeschränkt, Versammlungen sind verboten und Omikron bereitet Sorge: So läuft Silvester und Neujahr im Landkreis Donau-Ries.

Es wird wohl ein ruhiger Jahreswechsel werden für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Donau-Ries. Bundesweit ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten. Damit soll eine zusätzliche Belastung der Krankenhäuser vermieden werden, die ohnehin schon wegen Corona am Limit sind. Das Landratsamt Donau-Ries hat vorsorglich auch ein Versammlungsverbot erlassen und auf die seit 28. Dezember geltenden Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte hingewiesen. Außerdem darf an den klassischen Treffpunkten in den Gemeinden und Städten kein Feuerwerk gezündet werden.

Das Böller- und Versammlungsverbot gilt von Silvester um 15 Uhr bis Neujahr um 9 Uhr am Vormittag. Gruppen mit mehr als zehn Personen sind verboten. Wenn sich mehr Menschen sammeln, sollte jedermann darauf achten, dass sich diese Versammlungen schnell wieder zerstreuen. Gottesdienste sind davon nicht betroffen.

Das Böller- und Versammlungsverbot gilt insbesondere im Landkreis Donau-Ries an diesen Plätzen:

Stadt Donauwörth

Hindenburgstraße ,

, Spitalstraße

Adolph-Kolping-Straße

Reichsstraße samt allen "Nebenstichstraßen" (Münzgasse, Münsterplatz , Augsburger Botengasse, Lammwirtsgasse, Oberer Farbberg, Schustergasse, Mangoldstraße, Merkurplatz, Mohrengasse, Rathausgasse)

samt allen "Nebenstichstraßen" (Münzgasse, , Augsburger Botengasse, Lammwirtsgasse, Oberer Farbberg, Schustergasse, Mangoldstraße, Merkurplatz, Mohrengasse, Rathausgasse) Kronengasse,

Klostergasse

Sonnenstraße

Promenade (ausgenommen Wohnstraßen)

Platz der Begegnung

Andreas-Mayr-Straße

Stadt Nördlingen und Stadtteile:

Altstadt innerhalb der Stadtmauer

Baldingen: Talergasse Parkplatz Feuerwehr-/Lagerhaus; Spielplatz Weklingweg und direkt angrenzende Straßenflächen

und direkt angrenzende Straßenflächen Dürrenzimmern: Am Gemeindezentrum

Grosselfingen : Mittelstraße Dorfplatz, Kappelbuck - Wendeplatz

: Mittelstraße Dorfplatz, Kappelbuck - Wendeplatz Holheim: Nördlinger Straße Dorfplatz vor Gemeindezentrum

Dorfplatz vor Gemeindezentrum Kleinerdlingen: Erninger Straße Dorfplatz vor Gemeindezentrum

Löpsingen: Ortsstraße Dorfplatz

Nähermemmingen: Riesstraße Dorfplatz

Pfäfflingen: Dorfstraße Kirchplatz

Stadt Rain

Hauptstraße

Stadtpark

Vorplatz Schloss

Georg-Weber-Park

Stadt Harburg (Schwaben)

Wörnitzstrand

alte steinerne Brücke

Stadt Oettingen: Marktplatz an der Schlossstraße

Stadt Wemding:

Marktplatz in der historischen Altstadt

Bereich Spielplatz und Festplatz

Johannisweiher

Stadt Monheim: Marktplatz

Gemeinde Oberndorf:

Dorfplatz

Rathausvorplatz

Eggelstetten: Dorfplatz

Gemeinde Asbach-Bäumenheim:

Marktplatz inklusive Grünanlage

Steglesgraben

Bereiche um das Jugendzentrum

Sportheim

Schützenheim

Haus der Vereine

Markt Kaisheim: Vorplatz der Hofwirtschaft

Aufgrund der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus wurden seit dem 28. Dezember - und damit an Silvester - die Kontaktbeschränkungen nochmals verschärft. Demnach dürfen sich maximal zehn Personen, die geimpft oder genesen sind, treffen. Nimmt eine Person, die weder geimpft noch genesen ist, an einem Treffen teil, gelten die Regeln für Ungeimpfte: Danach dürfen sich die Mitglieder des eigenen Haushalts plus höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht dazu. Allerdings wurde die Sperrstunde für gastronomische Betriebe - nach jetzigem Stand – aufgehoben. Das bedeutet, dass Restaurants nicht wie sonst bereits um 22 Uhr schließen müssen, sondern über den Jahreswechsel hinaus geöffnet bleiben dürfen. In der Innen- wie Außengastronomie gilt die 2G-Regel.

Neue Spaziergänge für Nördlingen angekündigt - aber nur mit Maske

Laut polizeilichen Recherchen wird wohl über die sozialen Medien, insbesondere über einschlägige Chatgruppen in Messenger-Diensten erneut eine für den 30. Dezember ab 19 Uhr geplante und als „Abschlussspaziergang“ titulierte Versammlung in Nördlingen beworben. Zudem gibt es in besagten Netzwerken bereits konkrete Hinweise auf einen für Montag, 3. Januar, geplanten weiteren „Spaziergang“. Das Landratsamt Donau-Ries hat deshalb auch für diese beiden geplanten Versammlungen verordnet, dass die Teilnehmer eine FFP2-Maske tragen müssen und nur in einem bestimmen Zeitraum ihre Aktion durchführen können.

An sich appelliert das Landratsamt, die Regeln und Schutzmaßnahmen wie AHA+L einzuhalten. "Gerade der Silvesterabend, an denen viele Kontakte in gelöster Stimmung stattfinden, ist in besonderer Weise geeignet, die Dynamik des Infektionsgeschehens zu vergrößern", heißt es aus dem Amt.

Die aktuell auch im Landkreis Donau-Ries sinkenden Infektionszahlen dürften nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gefahr durch das Coronavirus noch keinesfalls gebannt ist. So gibt es laut der Behörde auch im Landkreis Donau-Ries bereits etliche nachgewiesene Fälle von Infektionen mit der besonders ansteckenden Omikron-Variante, bei denen zum Teil die Ansteckungswege bereits nicht mehr nachvollziehbar sind. "Es sind daher alle Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, durch besonnenes Verhalten die bevorstehende fünfte Welle durch die erwartbare Ausbreitung der Omikron-Variante so weit als möglich zu verzögern und flach zu halten." (AZ)