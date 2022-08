Borkenkäfer im Landkreis: Der Fichten-Vernichter ist wieder da

Plus Der Borkenkäfer hatte sich zurückgezogen und ist jetzt wieder präsent im Landkreis Donau-Ries. Die Förster warnen Waldbesitzer eindringlich vor dem Schädling.

Er war fast verschwunden im Landkreis Donau-Ries. Und niemand hat ihn vermisst. Jetzt ist der Borkenkäfer wieder da, und zwar "an allen Ecken und Enden", wie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen mitteilt. Insbesondere die Waldbesitzer seien jetzt zum Handeln aufgerufen. Die Waldbesitzervereinigung Nordschwaben befürchtet indes merkliche Verluste - nicht nur an Bäumen.