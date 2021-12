BRK organisiert großen Biontech-Impftag am 30. Dezember im Kreis Donau-Ries

Kurz vor Jahresschluss gibt es noch einmal eine große Impfaktion. Am 30. Dezember wird in Wemding, Nördlingen und Donauwörth bis in die Nacht geimpft.

Zum Ende des Jahres gibt es für alle, die noch auf einen Impftermin warten, eine gute Chance. Denn das BRK Nordschwaben organisiert kurz vor dem Jahreswechsel eine große Impfaktion an drei Standorten. Am 30. Dezember werden an den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen und an der neuen Impfstelle in Wemding bis zu 1000 neue Impftermine vergeben. Ab sofort kann sich jedermann dafür über die offizielle Internetseite der Bayerischen Impfsoftware oder über das Landratsamt (Telefon 0906/7466-80) anmelden.

Geimpft wird an diesen Zusatzterminen ausschließlich mit dem Impfstoff des Herstellers von Biontech/Pfizer. "Wer diesen Impfstoff bevorzugt, der hat jetzt nochmal richtig gute Chancen", sagt Arthur Lettenbauer, Kreis-Geschäftsführer des BRK Nordschwaben, das im Landkreis die Impfungen organisiert. Denn für die nächsten Monate seien die Lieferungen für den mRNA-Impfstoff des Mainzer Herstellers wohl deutlich knapper. Möglich sei die große Impfaktion deshalb, weil die Chargen nach dem 2. Januar 2022 nicht mehr verabreicht werden könnten. Der Impfstoff solle nicht verfallen und daher werden Termine bis in die Nacht hinein angeboten.

Ab 30. Dezember können auch in Wemding Impftermine gebucht werden

Nach einem Testlauf am 18. Dezember wird nun auch in Wemding im größeren Stil geimpft. Am 30. Dezember können Termine dort gebucht werden. Die Impfstelle ist im Foyer der Stadthalle im Polsinger Weg 5. In den kommenden Wochen rechnet das verantwortliche Impfteam mit Impfstoff von Moderna in großem Umfang. "Uns sind 3000 Impfdosen bereits zugesagt", so Lettenbauer. Bisher haben sich im Landkreis Donau-Ries knapp 90.000 Menschen das erste Mal impfen lassen. Über 40.000 sind bereits mit der dritten Spritze immunisiert - vor allem hier steigt die Quote deutlich. Zuletzt hatte der Landkreis mit 11.000 Impfungen in einer Woche einen Spitzenwert an Impfungen erreicht.

Neben Terminen für die dritte Impfungen ist auch die Nachfrage nach Impfterminen für Kinder ab fünf Jahren hoch. Wie Lettenbauer erklärt, sind für die Impftermine am 2. und 6. Januar in Donauwörth und Nördlingen sowie am Nachmittag des 8. Januar bereits alle Termine vergeben. Damit wäre die erste Lieferung von 1000 Impfdosen für Kinder für die erste und zweite Impfung bereits komplett verplant. "Sobald wir neuen Impfstoff für Kinder geliefert bekommen, werden wir weitere Termine vergeben", macht Lettenbauer klar. Am kommenden Sonntag, 2. Januar, seien etwa 200 Kinderimpfungen geplant.