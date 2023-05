Bund Naturschutz kritisiert: Radikale Amputation schwächt Bäume massiv

Der Bund Naturschutz kritisiert, dass die Säge oft zu radikal angesetzt wird. Dadurch infizieren sich Gehölze oft über die Wunden mit Pilzen und Bakterien.

Wenn Bäume groß werden, zu viel Schatten werfen, Gebäuden zu nahe kommen oder sonst irgendwie "im Weg stehen", greifen Besitzer oft zur Säge und schneiden radikal zurück. Doch dabei könnten sie große Schäden anrichten, kritisiert die Kreisgruppe des und Naturschutz (BN) in einer Pressemitteilung. "In den vergangenen Monaten sind viele Bäume nicht fachgerecht zugeschnitten und stark in Mitleidenschaft gezogen worden", klagt dessen Vorsitzender Alexander Helber und fordert zukünftig fachmännische Pflege.

Denn die Ergebnisse dieser oft jährlich stattfindenden Rückschnitte sind verstümmelte Bäume mit Schnittflächen von mehr als zehn Zentimetern Durchmesser. "Dadurch werden Bäume massiv geschwächt, häufig infizieren sich die Gehölze über diese Wunden mit Pilzen und Bakterien. Diese sorgen dann in der Konsequenz oft dafür, dass sie irgendwann gefällt werden müssen."

Beim Beschneiden von Bäumen könnten Besitzer große Schäden anrichten, sagt der Bund Naturschutz. Foto: Rudi Schubert

Besonders ärgerlich findet es der BN-Vorsitzende, wenn dieser Baumfrevel an gemeindeeigenen Bäumen geschieht. Gemeinden hätten eigentlich eine Vorbildfunktion, wenn es um die Pflege von Bäumen geht. "In Zeiten von Klimawandel und Artensterben sind Bäume besonders wichtig", klärt Alexander Helber auf. "Bäume schenken uns Sauerstoff, spenden Schatten und Kühlung an heißen Sommertagen und sind wichtige Lebensräume für viele Vögel und Insekten", ergänzt Rudi Schubert, stellvertretender Vorsitzender des BN. "Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass Bäume nur Dreck machen und gefährlich sind."

Von "Baumfrevel" spricht der BN angesichts solcher Schnitte. Foto: Rudi Schubert

BN: Radikaler Schnitt mit der Motorsäge ähnelt oft "einer Amputation"

Bei artgerechten Kronenreduzierungen würden große Äste meist auf einen Seitentrieb eingekürzt, verbliebene Äste wüchsen dann stabil weiter und das Kronenbild bleibe erhalten, wobei diese Bäumelichter und kleiner werden. "Leider verwechseln Laien diese Methode oft mit einer Kappung und kürzen große Äste mit ein paar Schnitten mit der Motorsäge. Das Ergebnis ähnelt einer Amputation", sagt Helber. Laien seien sich oft nicht bewusst, dass der Baum dann im nächsten Frühjahr heftig austreibt, und folgen daraus, dass alles in Ordnung sei. Dies ist aber nicht der Fall.

Von diesem Baum ist nicht mehr viel übrig geblieben. Der BN warnt vor allzu schweren Eingriffen. Foto: Rudi Schubert

"Neu austreibende Äste haben schlechte Anbindungen an das Altholz und wachsen aus den äußeren Holzschichten. Die Folge ist eine größere Bruchgefahr und das Ausfaulen der großen Stammanschnitte", erklärt der BN-Kreisvorsitzende. "Solche Schnitte mindern dann die Lebenserwartung des Baumes." Der Bund Naturschutz fordert daher, dass gerade in Zeiten der Klimaerwärmung und des Artensterbens eine Pflege durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen und Fachstellen am Landratsamt vor der Pflege für Fortbildungen hinzugezogen werden oder Baumpfleger beauftragt werden sollten. (AZ)

