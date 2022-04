Ehepaar aus Erlingshofen erhält den Bundesverdienstorden

Rita und Karl Schnell engagieren sich für die Schützen. Drei weitere Personen aus dem Donau-Ries-Kreis bekommen Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten.

Hohe Auszeichnungen von Bund und Land darf Landrat Stefan Rößle immer wieder mal stellvertretend an Menschen aus dem Donau-Ries-Kreis überreichen. Dass er nun den Auftrag hatte, bei einem Festakt eine Frau und einen Mann zu würdigen, die miteinander verheiratet sind, das war für Rößle eine Premiere. Dies sei außergewöhnlich, denn hinter einer besonders engagierten Person stehe oft ein Partner, der ihm oder ihr den Rücken frei halte. Bei Rita und Karl Schnell aus Erlingshofen ist das anders. Sie engagieren sich beide in besonderem Maße für die Allgemeinheit. Dafür erhielten sie jeweils den Bundesverdienstorden. Drei weitere Bürger bekamen eine Ehrung des Freistaats.

Als ein "exemplarisches Vorbild" bezeichnete der Landrat die fünf Frauen und Männer. Ein derart großes Engagement, das Voraussetzung für die vergebenen Auszeichnungen ist, sei keine Selbstverständlichkeit. Das Ehrenamt sei „nicht einfach ein unbezahltes, sondern ein unbezahlbares Amt“, so Stefan Rößle. Er hoffe, dass die Gewürdigten für viele Menschen in ihren Kommunen "eine Inspiration sind, sich ebenfalls ehrenamtlich zu engagieren".

Rita und Karl Schnell aus Erlingshofen erhalten den Bundesverdienstorden

Rita Schnell betätigt sich seit 1978 ehrenamtlich im Bayerischen Sportschützenbund. Von 1986 bis 1991 war sie in ihrem Heimatverein Tell-Grenz Erlingshofen Damenleiterin und Mannschaftsleiterin in den Damen-Rundenwettkämpfen. Von 1993 bis 2004 übernahm sie das Amt der Vereinswirtin. Gleichzeitig war sie bis 2007 als EDV-Referentin für die Vereinshomepage und die Auswertungen beim Preisschießen zuständig.

Weitreichendere Verantwortung übernahm Rita Schnell als Gauschützenmeisterin. Hierbei nimmt sie neben einer Vielzahl repräsentativer Aufgaben auch die Organisation der Sebastianifeier wahr, an der jährlich rund 1000 Schützinnen und Schützen teilnehmen. Bei der Verleihung des Bundesverdienstordens betonte Landrat Rößle, dass die Schützenfunktionärin nicht nur ein Ehrenamt bekleide, sondern das Schützenwesen – welches als immaterielles Unesco-Kulturerbe gilt – in der Region traditionsbewusst und zukunftsgewandt mitgestalte.

Auch Karl Schnell engagiert sich mit viel Eifer für das bayerische Schützenwesen. 1984 wurde er Schützenmeister bei seinem Heimatverein. In diesem Amt leitete er unter anderem die 750/850-Jahr-Feier in Donaumünster/Erlingshofen. 2003 wurde Schnell zum Gauschützenmeister ernannt, ein Amt, das er neun Jahre bekleidete. 2007 wurde er Bezirksschützenmeister. Die Bedeutung dieses Amtes wird vor allem deutlich, wenn man die Größe des Schützenbezirks anschaut: 96.000 Mitglieder in 22 Gauen und 889 Vereinen.

Auch Karl Schnell ist maßgeblich an der Ausrichtung der Sebastianifeier beteiligt, außerdem kümmert er sich um die Präsentation der Schützen bei der Landkreisausstellung. Die Aktion "Schützenhilfe" der Augsburger Allgemeinen führte er zu einem Riesenerfolg.

Ein wichtiges Anliegen ist Schnell das Bewahren der Schützentradition. So wurde auf seine Initiative hin eine Gaustandarte beschafft. Außerdem war er an der Neuerrichtung des Schwäbischen Schützenmuseums in Illerbeuren federführend beteiligt.

Manfred Färber aus Wolferstadt ist in vielen Vereinen dabei

Bei dem Festakt bekamen drei Männer das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten verliehen. Manfred Färber hat sich der Laudatio zufolge besonders als Vorsitzender des Soldatenvereins und der Reservistenkameradschaft Wolferstadt sowie als Kreisvorsitzender der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung verdient gemacht. Landrat Rößle betonte vor allem Färbers hervorragendes Organisationstalent, das bei der Betreuung von 5100 Mitgliedern in 77 Kameradschaften unabdingbar sei. Zusätzlich sei der als besonders großzügig und hilfsbereit bekannte Manfred Färber Mitglied zweier Schützengesellschaften, im Musikverein, im TSV und in der Freiwilligen Feuerwehr Wolferstadt. Sichtlich beeindruckt vom großen Engagement des Schreiners, sagte der Landrat, man müsse "eigentlich von einem 'Vereinsfärber' anstatt von einem 'Vereinsmeier' sprechen".

Klaus Herbich bekommt das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten

Das Ehrenzeichen erhielt auch Klaus Herbich. Er ist begeisterter Sportschütze und engagiert sich seit vielen Jahren in der Schützengesellschaft Rote Rose Ebermergen und im Schützenverein Kesseltal Bissingen. Außerdem hat er das Amt des Schriftführers des Schützengaus Donau-Ries und des Schützenbezirks Schwaben inne. Der geborene Harburger wird von seinen Vereinskameradinnen und –kameraden besonders für sein großes Organisationstalent und für sein Wissen um das Vereinswesen geschätzt, das er bei vielen Schützenveranstaltungen unter Beweis gestellt hat. Zahlreiche Orden zieren bereits Herbichs Uniform. "Hoffentlich passt die Auszeichnung noch drauf", scherzte der Landrat.

Kurt Unglert hat das Pilgern unterstützt, bevor es zum Trend geworden ist

Ebenfalls mit dem Ehrenzeichen ausgezeichnet wurde Kurt Unglert, der von 1998 bis 2020 Vorsitzender des inzwischen aufgelösten Vereins "Pilger vom Weg nach Santiago de Compostella" war. Landrat Rößle betonte, dass Unglert seiner Zeit weit voraus gewesen sei und seine Kenntnisse bereits bereitwillig und selbstlos weitergegeben habe, noch bevor Pilgern zum Trend geworden sei.

Unglert habe über die Jahre ein hervorragendes Netzwerk aufgebaut, von dem Pilger und Pilgerinteressierte gleichermaßen profitierten. Ganz im Sinne der christlichen Nächstenliebe habe er Pilgerfreunde vor und während ihrer Reise unterstützt. Dieses Engagement wurde bereits 2017 mit der Erzbruderschaft der Kathedrale in Santiago de Compostela ausgezeichnet. Außerdem wurde Kurt Unglert 2001 vom damaligen spanischen Militärattaché zum Mitglied der Caballeros de Yuste ernannt. (AZ)