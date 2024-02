Buntes Faschingstreiben im Kreis Donau-Ries: Alle Fotos im Überblick

Die Faschingssaison neigt sich dem Ende zu – und es wird und wurde ausgiebig gefeiert im Landkreis Donau-Ries. Hier finden Sie unsere Bilderstrecken in der Übersicht.

Faschingsumzug und Party am Rosenmontag: Der Fasching in Donauwörth

Am Rosenmontag wird in Donauwörth gefeiert. Mitten in der Reichsstraße ist eine Bühne aufgebaut, zahlreiche Garden, Prinzenpaare und Showtanz-Formationen begeistern die Zuschauerinnen und Zuschauer.

30 Bilder Tandlerfasching in Donauwörth: Party in der Reichsstraße Foto: Daniel Weigl und Helmut Bissinger

Zum zweiten Mal kamen die Kinderregenten von vielen Faschingsvereinen aus der Region zusammen und führten ihre Tänze vor.

44 Bilder Das Kinderprinzenpaartreffen 2024 in Donauwörth: Hier gibt es alle Bilder Foto: Szilvia Izsó

Beim Prinzenpaartreffen in Donauwörth war wie immer viel geboten. Viele Paare zeigen ihr Können. Alle Fotos gibt es hier.

79 Bilder Galaabend der Prinzenpaare 2024: Das sind die Bilder aus Donauwörth Foto: Szilvia Izsó

Am Sonntag schlängelte sich der Faschingsumzug durch die Straßen Donauwörth. Hier gibt es Impressionen von dem närrischen Treiben.

68 Bilder So bunt und närrisch war der Faschingsumzug in Donauwörth 2024 Foto: Helmut Bissinger

Buntes Treiben: Die Faschingsbilder aus Genderkingen

In Genderkingen ging es schon Mitte Januar rund: Beim Bunten Abend war einiges geboten.

81 Bilder Prinzenpaar und Gardentänze: Genderkinger Faschingsfreunde starten in die Saison Foto: Wolfgang Römer

Die Faschingsbilder aus Huisheim

Ein rauschendes Fest war auch heuer wieder der beliebte Ball der Begegnung der Faschingsgesellschaft Blaumeisen Huisheim.

15 Bilder Gaudi, Feiern und Teilhabe beim "Ball der Begegnung" in Huisheim 2024 Foto: Andreas Lohmeir

Fasching im Ries: So feiert Megesheim

99 Bilder Megesheimer Narren frotzeln über Politik und Gesellschaft: So schön war der Umzug Foto: Josef Heckl

Prunksitzung in Mertingen: Die schönsten Bilder

Bei der Prunksitzung in Mertingen kommen die Narren voll auf ihre Kosten. Das Motto lautete "Natur". Hier gibt es die besten Bilder der Faschingsgaudi.

40 Bilder Fasching: So spektakulär war die Prunksitzung in Mertingen Foto: Jule Eibl

Buntes Treiben in Monheim: Die Faschingsbilder

Die Prunksitzung der Galachia Monheim steht unter dem Thema „Unter und über dem Meer“. Hier gibt es die besten Bilder der närrischen Großveranstaltung.

24 Bilder Fasching: Große Show bei der Prunksitzung der Gailachia in Monheim Foto: Tanja Sonntag

Die Prinzenpaare und Garden der Faschingsgesellschaften aus der Region präsentieren sich beim Gardetreffen in Monheim.

222 Bilder Kindergardetreffen in Monheim: Das sind die Bilder des Abends Foto: Szilvia Izsó

Wilder Weiberfasching und mehr: Die besten Bilder aus Rain

Am Lumpigen Donnerstag war die Rainer Innenstadt außer Rand und Band. Viele maskierte Gruppen waren unterwegs.

20 Bilder Tausende feierten Party: Das sind die Fotos des Weiberfaschings in Rain Foto: Barbara Würmseher

In Rain lassen die Garden staunen und die Wortbeiträge strapazieren die Lachmuskeln. Der Faschingsclub Rain nimmt sein Publikum mit in ein Tillynesien.