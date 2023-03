Landkreis Donau-Ries

vor 50 Min.

Mangelware Männer: Chöre in Nordschwaben stehen vor großen Herausforderungen

Plus Sechs Gesangvereine haben sich im Kreischorverband Nordschwaben aufgelöst. Es fehlt an Nachwuchs und an Männern. Ist das der Niedergang des gemeinsamen Singens?

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Schon länger hat man den Abgesang auf sie angestimmt, doch wacker schlagen sich die, die es noch immer gibt: die Männerchöre landauf, landab. Haben sie sich in ihrer Entstehungszeit Mitte/Ende des 19. Jahrhunderts zuhauf gegründet, so sind sie jetzt akut vom Aussterben bedroht. Das zeigen die schwindenden Mitgliederzahlen, das zeigt auch der Altersdurchschnitt - meist deutlich über 60. Es fehlt an Bässen, es mangelt noch gravierender an Tenören. Zu Konzerten leiht man sich Gastsänger aus anderen Ensembles aus. Die Herren ziehen sich sang- und klanglos aus der Vokalmusik zurück.

