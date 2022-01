Landkreis Donau-Ries

vor 32 Min.

Corona: Diese Orte im Donau-Ries-Kreis sind derzeit besonders betroffen

In manchen Kommunen im Donau-Ries-Kreis sind die Corona-Zahlen im Vergleich zur Vorwoche gesunken.

Plus Der Donau-Ries-Kreis zeichnet kein einheitliches Corona-Bild: In manchen Kommunen gehen die Fallzahlen zurück, andere haben ein Plus im Vergleich zur Vorwoche.

Von Manuel Wenzel

Nachdem es zuletzt mit Rögling eine Gemeinde im Landkreis Donau-Ries gegeben hatte, die ohne aktuellen Corona-Fall war, hat nun wieder Kommune in der Region mit dem Virus zu tun. Das geht aus der interaktiven Corona-Karte auf der Internetseite des Landratsamts hervor, auf der am Montag die neuesten Daten veröffentlicht wurden. Die Gemeinden, die momentan auf die Einwohnerzahl am ärgsten betroffen sind, liegt allesamt im Ries.

