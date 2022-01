Landkreis Donau-Ries

17:30 Uhr

Corona: Eine Kommune im Donau-Ries-Kreis ist aktuell virusfrei

In vielen Kommunen des Donau-Ries-Kreises sind die Corona-Zahlen in der vergangenen Woche gesunken.

Plus Die Corona-Zahlen gehen in fast allen Städten und Gemeinden im Landkreis Donau-Ries zurück. Fünf Kommunen bilden dabei Ausnahmen. Ein Dorf hat gar keinen Fall.

Von Manuel Wenzel

2022 ist das mittlerweile dritte Jahr, in dem die Pandemie viele Bereichen des Lebens bestimmt. Doch mit welchen Corona-Zahlen startet der Landkreis Donau-Ries in das Jahr? Auf diese Frage gibt es nun eine Antwort, denn am 3. Januar hat das Landratsamt Donau-Ries die neuen Werte für alle 44 Städte und Gemeinden veröffentlicht. Im Vergleich zur Vorwoche (die letzte Aktualisierung stammte vom 27. Dezember) verzeichnen alle Kommunen bis auf fünf weniger Fälle, eine ist nach der Statistik der Kreisbehörde derzeit sogar wieder "virusfrei".

