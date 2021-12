Corona-Fälle: Rückgang in allen Kommunen des Landkreises Donau-Ries

Plus Die Corona-Inzidenz im Donau-Ries-Kreis sinkt. Das macht sich in den Kommunen bemerkbar. Drei liegen sogar wieder unter zehn Infizierten pro 1000 Einwohner.

Der Rekordwert stammt vom 26. November: Damals lag die Corona-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries bei 815,2. Nun, rund zweieinhalb Wochen später, hat sich der Wert fast halbiert. Am Dienstag, 14. Dezember, liegt er bei 410,9. Diese Entspannung, zumindest was die reinen Fallzahlen angeht, macht sich natürlich auch auf kommunaler Ebene bemerkbar. Aktuell gibt es wieder drei Gemeinden, die auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner umgerechnet weniger als zehn Infizierte haben.