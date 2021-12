Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Corona fordert im Landkreis Donau-Ries wieder mehr Menschenleben

Plus Die Zahl der Corona-Todesfälle im Landkreis Donau-Ries steigt im Dezember auffällig an. Auch ein Patient unter 40 stirbt an einer Infektion.

Von Barbara Wild

Der Januar 2021 war ein schlimmer Monat. So viele Menschen wie nie zuvor waren in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. 60 Menschenleben holte sich das Virus alleine in den ersten vier Wochen des Jahres. Jetzt, gut ein Jahr später, steigen die Todeszahlen in Zusammenhang mit einer Infektion wieder deutlich an. Allein im Dezember 2021 sind es 29 Todesfälle - der zweithöchste bisher gemessene Monatswert seit Beginn der Pandemie.

