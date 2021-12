Landkreis

vor 19 Min.

Donau-Ries: Corona hat das Leben in den Kirchen verändert

Plus Corona hat zum Rückzug der Menschen ins Private geführt. Das widerspricht dem christlichen Sozialgedanken. Wie gehen Gemeinden im Kreis Donau-Ries damit um?

Von Thomas Hilgendorf

"Immer schnell reagieren", das ist so etwas wie ein Leitspruch für Jörg Biercher aus Rain geworden. Die Corona-Pandemie zwingt die Pfarreien und Gemeinden zu erheblicher Flexibilität. Schnell umdenken, umplanen - und, das ist wohl das Herausforderndste in der Pandemie, dabei Kontakt halten in einer Zeit der Kontaktbeschränkungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen