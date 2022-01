Corona im Donau-Ries-Kreis: Diese Orte stemmen sich gegen die aktuelle Welle

Plus 14 Kommunen im Donau-Ries-Kreis haben weniger Corona-Fälle als in der Vorwoche. Ein Dorf ist sogar "virusfrei". Andernorts gehen die Zahlen deutlich nach oben.

Die aktuelle Corona-Welle hat in manchen Kommunen des Landkreises für einen merklichen Anstieg der Infiziertenzahlen gesorgt. Es gibt aber auch Städte und Gemeinden, die im Vergleich zur Vorwoche weniger Fälle haben. Ein Dorf ist laut der aktuellen Statistik des Landratsamts sogar wieder "virusfrei".