Landkreis Donau-Ries

vor 47 Min.

Corona-Kinderimpfungen im Donau-Ries in den Zentren erst im neuen Jahr

Eine Ampulle des Impfstoffs gegen COVID-19 von Pfizer-BioNTech für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren steht in einer Impfstelle in Fort Worth, Texas, zum Gebrauch bereit.

Plus Am Mittwoch ist der Impfstoff für fünf- bis elfjährige Kinder im Kreis Donau-Ries angekommen. Was Eltern jetzt wissen müssen und wie es mit einem Termin klappt.

Von Barbara Wild

Der Impfstoff für Kinder ist da. Am Mittwoch haben auch den Landkreis Donau-Ries 1000 Dosen in kleinen Glasampullen mit orangem Deckel erreicht. Die Farbe ist optisch das einzige, was die bekannten Impfstoffampullen von denen für Kinder trennt. Gute Nachrichten also für viele Eltern, die ihre jüngeren Kinder gegen das Coronavirus schützen wollen. Schon seit einigen Wochen erreichen das Impfteam vom BRK Nordschwaben die Anfragen der Mütter und Väter, wann es Termine in den Impfzentren Donauwörth und Nördlingen für ihren Nachwuchs geben würde. Doch jetzt ist klar: Vor Weihnachten wird das nicht mehr klappen.

