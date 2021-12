Corona-Kontrollen im Kreis Donau-Ries: Nur vereinzelte Verstöße

Landratsamt und Polizei haben in Lokalen und Geschäften überprüft, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Die Verstöße haben für die Sünder ein Nachspiel.

Das Landratsamt Donau-Ries kontrollierte am vergangenen Freitag 40 Betriebe hinsichtlich der Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Regelungen. Dabei wurde es von den Polizeiinspektionen Donauwörth, Nördlingen und Rain unterstützt.

Aus der Pressemitteilung des Landratsamtes geht hervor, dass elf Gastronomiebetriebe, zwölf Einzelhandelsgeschäfte, zwei Sportstätten, vier Freizeiteinrichtungen sowie elf körpernahe Dienstleistungsbetriebe überprüft wurden.

Eine Kundin und ein Betreiber verstoßen gegen die Corona-Regeln

Es wurden überwiegend stichprobenartig die Zugangsregelungen zu den jeweiligen Betriebsstätten (2G/2G+), die 3G-Regelung am Arbeitsplatz und die Maskenpflicht der Kunden, Betreiber und Beschäftigten kontrolliert. In mehreren Fällen erfolgte eine mündliche Verwarnung gegenüber Kunden hinsichtlich des richtigen Tragens der FFP2-Maske. In einem Fall konnte eine Kundin die erforderliche vollständige Impfung nicht nachweisen. Gegen die Kundin und den Betreiber wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In einem weiteren Fall konnte ein Betreiber weder einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorweisen. Auch in diesem Fall wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Insgesamt konnte von den Gewerbeamtsmitarbeitern des Landratsamtes und den Polizeibeamten fast ausschließlich ein vorbildliches Verhalten der jeweiligen Betreiber, Beschäftigten und Kunden vor Ort sowie eine große Kooperationsbereitschaft festgestellt werden. Weitere Kontrollen werden dennoch folgen, kündigt die Behörde an.

Landrat Stefan Rößle dankt Bürgern für die überwiegende Einhaltung der Regeln

Landrat Stefan Rößle dankt in der Mitteilung der Polizei und seinen Bediensteten für die Kontrollen. In dem Ergebnis sieht er die Bestätigung dafür, dass die Menschen die Corona-Situation im Landkreis ernst nehmen und die Regelungen zum allergrößten Teil einhalten. "Allen Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis gilt hierfür mein ausdrücklicher Dank", so der Landrat. (AZ)

