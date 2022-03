Mann fälscht Corona-Genesenenzertifikat für Prüfung und fliegt auf

Plus Ein Mann aus dem östlichen Donau-Ries-Kreis hat ein Genesenenzertifikat gefälscht, um an einer Meisterprüfung teilnehmen zu können. Nun stand er vor Gericht.

Ein Mann aus dem östlichen Donau-Ries-Kreis wollte an einer Meisterprüfung der Handwerkskammer Nordschwaben im Herbst 2021 teilnehmen und fälschte hierfür ein Dokument, das ihm einen Genesenenstatus bezüglich Covid-19 attestierte. Der Betrug fiel der Handwerkskammer sofort auf, an der Prüfung konnte er trotzdem teilnehmen. Nun musste sich der Handwerker vor dem Amtsgericht Nördlingen verantworten.