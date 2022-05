Corona: Viel "Luft nach oben" beim Impfen im Kreis Donau-Ries

Plus In den Impfzentren im Kreis Donau-Ries ist momentan nicht viel los. BRK-Geschäftsführer Arthur Lettenbauer meint aber, das könnte sich im Herbst rasch ändern.

Für all diejenigen, die meinen, Corona gehört der Vergangenheit an: Nein, die Pandemie grassiert immer noch. Aber eben mit anderer Heftigkeit. Nach wie vor wird im Landkreis Donau-Ries gegen das Coronavirus geimpft. Der Organisator des hiesigen Impfzentrums und Geschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Arthur Lettenbauer, rät trotz der meist milder verlaufenden Omikron-Variante auch jetzt zu Auffrischungsimpfungen.