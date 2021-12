Corona: Wie die Kommunen im Donau-Ries-Kreis aktuell betroffen sind

Die Infektionszahlen sinken weiter, doch nach wie vor gibt es Hotspots im Landkreis Donau-Ries. Wo diese liegen und wo die Zahlen zurückgehen.

Die Kurve des Inzidenzwertes im Landkreis Donau-Ries ist eindeutig. Es ging Ende Oktober steil nach oben und seit Anfang Dezember wieder nach unten. Ein weiterer Eisberg liegt hinter der Region - allein seit Oktober mit 38 Todesfällen in Zusammenhang mit Corona.

Am Dienstag liegt die Inzidenz bei 175 - das sieht nach Entspannung aus. Doch das könnte ein Trugschluss sein, denn Neuinfektionen werden durch Labore, Ärzte und das Gesundheitsamt wegen der Feiertage zeitlich verzögert erfasst. Deshalb warnte Amtsärztin Dr. Raffaella Hesse auch davor, bereits Entwarnung zu geben. Im Gegenteil: Im Hinblick auf die Omikronvariante, die bereits im Landkreis Donau-Ries angekommen ist, müsse man trotz der sinkenden Infektionszahlen die Corona-Situation weiter sehr ernst nehmen und die bekannten Verhaltensweisen wie die AHA-Regelung, Kontaktbeschränkung und mehr einhalten.

Die sinkenden Infektionszahlen spiegeln sich auch in den neuen Daten auf der Corona-Karte des Landkreises wider, die den Stand vom 27. Dezember zeigt. Was den Anteil der Infizierten auf die Größe der Kommune umgerechnet betrifft, so steht mittlerweile Niederschönenfeld mit 5,3 pro 1000 Einwohner am besten da. Auch in diesem Bereich liegen die Infektionszahlen pro 1000 Bewohner in Genderkingen, Oberndorf und Holzheim, in Fünfstetten, Harburg, Daiting, Monheim, Rögling, Tagmersheim, sowie in Marktoffingen, Maihingen, Ederheim, Hohenaltheim und Amerdingen. All diese Gemeinden haben mittlerweile eine heller blaue Farbe auf der Karte angenommen.

In den Städten Nördlingen und Donauwörth sind in den absoluten Zahlen angesichts der Einwohnerzahlen auch die höchsten Infektionszahlen. In Nördlingen sind derzeit 334 Personen positiv getestet, in Donauwörth 220. Im Verhältnis zu Einwohnerzahl ist derzeit Megesheim am meisten von Corona betroffen. Dort gibt es aktuell 28 Fälle bei einer Einwohnerzahl von 808 Menschen.

Eine Übersicht über die Corona-Indexfälle im Landkreis (Stand: 27. Dezember, 7.52 Uhr). Der Wert in Klammern zeigt den Wert am 21. Dezember: