Das ändert sich im Busverkehr im Landkreis Donau-Ries

Der Lechbus wird teurer, im Ries fahren weniger Rufbusse. Was sich ab sofort im Landkreis Donau-Ries im Nahverkehr ändert.

Der Landkreis Donau-Ries hatte ab 2017 schrittweise in weiten Teilen des Kreisgebietes Abendrufbusse eingeführt. Diese dienten als Ergänzung des untertägigen Busangebotes und sollte den Fahrgästen am Abend und an Samstagen dazu dienen, nochmals in die Zentren zu kommen oder aber wieder zurück in die umliegenden Ortschaften zu gelangen.

Das Angebot wurde versuchsweise eingeführt und sollte nach drei Jahren bewertet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Angebot in einzelnen Regionen nochmals verlängert. Da die Nachfrage jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb, wird das Angebot nun wieder eingestellt. Bereits seit Ende September werden die zusätzlichen Fahrten im Bereich der Monheimer Alb nicht mehr angeboten. Nun folgen zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 auch die Abend- und Samstags-Rufbusse in den Bereichen Nordries und Südries/Wörnitz. Als künftige Ergänzung des Angebots plant der Landkreis eine flächendeckende Einführung von flexiblen Angeboten. Vorbild hierfür sind die bei der Bevölkerung sehr gut angenommenen Angebote des Lechbusses und von NöMobil.

Beim Lechbus wird es erstmalig nach sechs Jahren zu einer Anpassung des Tarifes kommen. Nachdem dort seit 2016 die Preise nicht erhöht wurden, müssen hier die höheren Kosten für Treibstoffe und Fahrerlöhne zumindest teilweise an die Fahrgäste weitergegeben werden. Die Fahrpreise werden zum 1. Januar 23 in den Tarifstufen 1 bis 4 um jeweils 0,50 Euro und in den Tarifstufen 5 bis 8 um jeweils 1 Euro angehoben. (AZ)