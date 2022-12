Das Defizit in den regionalen Krankenhäusern im Kreis Donau-Ries wächst

Plus 2022 schreibt das gKU keine schwarzen Zahlen, das Defizit steigt. 2023 wird es wohl noch kostenintensiver. Die Pläne für eine Kinderklinik sind dennoch nicht vom Tisch.

Mit einem Defizit von drei Millionen Euro wird das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) wohl das Jahr 2022 abschließen. Landrat Stefan Rößle, der zugleich Vorsitzender des Verwaltungsrates ist, sagte dazu am Montagvormittag: "Das Jahr 2022 kann nicht mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden." Das gKU betreibt im Landkreis Donau-Ries drei Kliniken und vier Seniorenheime. 2021 lag das Minus noch bei 650.000 Euro. Ein Betrag, den der Landkreis mit einer Sonderzahlung ausgeglichten hatte.