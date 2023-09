Das ist bei der Demenzwoche im Kreis Donau-Ries alles geboten

Der Landkreis Donau-Ries rückt das Thema Demenz in den Mittelpunkt. Dazu finden verschiedene Veranstaltungen in der ganzen Region statt.

Vom 15. bis 24. September findet zum vierten Mal die Bayerische Demenzwoche statt. Auch der Landkreis Donau-Ries beteiligt sich erneut mit einer Reihe von Veranstaltungen und macht damit auf dieses wichtige Thema aufmerksam.

Im Landkreis Donau-Ries leben bereits heute über 2.000 Betroffene. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist mit einem weiteren Anstieg in den nächsten Jahren zu rechnen. „Wir brauchen deshalb informierte und sensibilisierte Mitbürger, die den Betroffenen und ihren Angehörigen offen begegnen. Mit der Beteiligung an der Bayerischen Demenzwoche wollen wir genau hier ansetzen und für mehr Akzeptanz sorgen“, so Landrat Stefan Rößle in einer Pressemitteilung.

Mit unterschiedlichen Veranstaltungen sollen die Bevölkerung und interessierte Fachkreise über das Krankheitsbild sowie die Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen informiert werden. Organisiert wurde die landkreisweite Aktionswoche erneut durch das Landratsamt, den Pflegestützpunkt und die Gesundheitsregionplus. Am Programm beteiligen sich viele verschiedene Kooperationspartner aus der Region.

Filme, Waldbaden, Vorträge und mehr über Demenz

Die Reihe der Veranstaltungen:

Mittwoch, 13. September, von 19.30 bis 20.30 Uhr: Vortrag „Schwerbehinderung aufgrund Demenzerkrankung“ in der Vhs Oettingen (Anmeldung unter Telefon 09082 290154 oder info@vhs-oettingen.de; Kosten: fünf Euro).

Freitag, 15. September, von 14 bis 16 Uhr: Auftaktveranstaltung zur Demenzwoche im Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen (Anmeldung unter Telefon 0906 74-6287 oder demenzwoche@lra-donau-ries.de; kostenlos).

Samstag, 16. September, von 9.30 bis 11.30 Uhr: Waldbaden im Park des Seniorenheims Rain für pflegende Angehörige (Anmeldung unter Telefon 0175 7212168 oder unter katharina.raba@yahoo.com; kostenlos).

Sonntag, 17. September, von 16 bis 19 Uhr: Musik und Tanz – Alte Volkslieder singen und in Erinnerung bringen im Katholischen Pfarramt Nördlingen (ohne Anmeldung; kostenlos).

Alzheimer und Demenz 1 / 4 Zurück Vorwärts Im alltäglichen Sprachgebrauch werden die Begriffe "Alzheimer" und "Demenz" oft gleichbedeutend verwandt.

Der Begriff Demenz stammt aus dem Lateinischen und bedeutet sinngemäß "ohne Geist". Über 50 verschiedene Störungen der Gehirnleistung werden darunter zusammengefasst. Demenz ist also ein Überbegriff und nicht gleichzusetzen mit der Alzheimer-Krankheit.

Alzheimer ist mit rund zwei Drittel aller Fälle die häufigste Form der Demenz. Weitere Demenzformen sind beispielsweise die Vaskuläre Demenz, die Frontotemporale Demenz, die Lewy-Körperchen Demenz und die Demenz bei Parkinson.

Obwohl Ursachen und Verlauf unterschiedlich sind, führen alle Demenzerkrankungen zum Abbau der geistigen Fähigkeiten. Das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter. Typische Symptome einer Demenz sind Störungen des Gedächtnisses, der Sprache, des Denkens, der Wahrnehmung, der logischen Argumentation und des Verhaltens. (dpa/ots)

Montag, 18. September von 9.30 bis 12 Uhr: Demenz Balance Model im Gemeindehaus Christuskirche in Donauwörth (Anmeldung unter Telefon 09081 2907060 oder gpdi@diakonie\u0002donauries.de; kostenlos).

Montag, 18. September, von 16 bis 17.30 Uhr: Online-Veranstaltung „GesundPflegen in der Gesundheitsregionplus Landkreis Donau-Ries“ mit Vorstellung verschiedener Beratungsstellen (Anmeldung unter www.md-bayern.de/anmeldung oder Telefon 089 159060-4353; kostenlos).

Die landkreisweite Aktionswoche zum Thema Demenz wird organisiert durch das Landratsamt, den Pflegestützpunkt und die Gesundheitsregionplus. Im Bild von von links nach rechts: Bettina Rieder, Christian Trollmann, Julia Lux, Barbara Wilfling, Landrat Stefan Rößle Foto: Sophie Kellner / LRA

Dienstag, 19. September, von 18 bis 20 Uhr: Demenz Partner Schulung im Landratsamt in Donauwörth (Anmeldung unter Telefon 0906 74-6287 oder demenzwoche@lra-donau-ries.de; kostenlos.

Mittwoch, 20. September, um 14:30 Uhr: Vortrag „Kinder und das Thema Demenz – Wie erkläre ich einem Kind, warum Oma sich verändert hat?“ im Bürgerspital Donauwörth (ohne Anmeldung; kostenlos).

Mittwoch, 20. September, von 14 bis 16 Uhr: Vortrag „Entlastung im Pflegealltag“ in der Liselotte-Nold-Schule in Nördlingen (Anmeldung unter Telefon 0906 74-6886 oder pflegestuetzpunkt@lra-donau-ries.de; mit Betreuungsmöglichkeit für Demenzkranke; kostenlos)

Donnerstag, 21. September, von 14 bis 17 Uhr: Aktionsparcours „Kleine Alltagshilfen zur Aktivierung und Tagesgestaltung“ im Zentrum für Betreuung und Pflege in Oettingen (ohne Anmeldung; kostenlos).

Donnerstag, 21. September, von 14 bis 16 Uhr: Vortrag „Entlastung im Pflegealltag“ in der Berufsfachschule für Pflege des gKU in Donauwörth (Anmeldung unter Telefon 0906 74-6886 oder pflegestuetzpunkt@lra-donau-ries.de; mit Betreuungsmöglichkeit für Demenzkranke; kostenlos).

Der richtige Umgang mit Menschen mit Demenz 1 / 5 Zurück Vorwärts Aufmerksam sein Das Erkennen von Veränderungen ist wichtig, damit Menschen mit Demenz die notwendige Unterstützung erhalten. Nehmen Sie sich Zeit für ein Gespräch. Hören Sie gut zu und nehmen Sie das Gesagte ernst.

Blickkontakt aufnehmen Stellen Sie vor jedem Gespräch Blickkontakt her und sprechen Sie die Person möglichst namentlich an.

Nicht auf Rechthaben pochen Zeigen Sie Verständnis. Diskutieren Sie nicht über richtig oder falsch. Überhören Sie Anschuldigungen und Vorwürfe. Diese können ein Ausdruck von Hilflosigkeit sein und richten sich nicht gegen Sie persönlich.

Deutlich sprechen Reden Sie langsam und deutlich. Wiederholen Sie wichtige Informationen. Unterstreichen Sie das Gesagte durch Mimik und Gestik. Vermeiden Sie Ironie oder übertragene Bedeutungen.

Einfache Sätze und Fragen formulieren Anstelle von offenen Fragen bieten Sie zwei Angebote zur Auswahl an: Statt: „Was möchten Sie trinken?“ lieber: „Möchten Sie Kaffee oder Tee?“ Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.

Freitag, 22. September, von 14 bis 16.30 Uhr: „Rechtliche Betreuung im Landkreis Donau-Ries – Ein wertvolles Ehrenamt!“ im Landratsamt in Donauwörth (Anmeldung unter betreuungsstelle@lra-donau-ries.de oder Telefon 0906 74-473; kostenlos).

Freitag, 22. September, von 18 bis 20 Uhr: Vortrag „Resilienz und Stressbewältigung für pflegende Angehörige“ im Evangelischen Gemeindehaus in Harburg (Anmeldung unter www.vhs-don.de mit Kurs-Nr.: 4100; kostenlos)

Mittwochs, 4. Oktober bis 13. Dezember (zehn Termine) jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr: Edukation Demenz – Schulung für pflegende Angehörige und Sorgende von Menschen mit Demenz (Anmeldung unter gpdi@diakonie-donauries.de oder Telefon 09081 2907060; kostenlos)

Digitale Fotoausstellung „Demenz neu sehen“: Von 15. bis 24. September ist zudem an den beiden Standorten des Landratsamtes Donau-Ries eine digitale Fotoausstellung, die prämierte Bilder des Desideria Preis für Fotografie zeigt, kostenlos zu sehen. Sie sollen eine andere Sichtweise auf Demenz bewirken und Tabus aufbrechen.

Demenzfreundliche Einrichtung im Kreis Donau-Ries informieren

Des Weiteren gibt es bei folgenden demenzfreundlichen Apotheken und Bibliotheken während dem Zeitraum der Demenzwoche einen Thementisch rund um das Thema Demenz:

Löwen-Apotheke Donauwörth, Center Apotheke Donauwörth, Maximilium Apotheke

Donauwörth, Ries-Apotheke Nördlingen, St. Georgs Apotheke Nördlingen, Stadt-Apotheke

Rain, Stadt Apotheke Wemding, St. Michaels-Apotheke Oettingen, Stadtbibliothek

Donauwörth, Gemeindebücherei Mertingen und Stadtbücherei Wemding.

Zudem wird der Film „Diagnose Demenz – ein Schrecken ohne Gespenst“ am 21. September um 19.45 Uhr im Riestheater Nördlingen und um 20 Uhr im Kino Wemdinger Lichtspiele gezeigt. Bei beiden Filmvorstellungen ist der Eintritt ermäßigt.

Mehr Informationen zur Demenzwoche im Landkreis Donau-Ries sind im Veranstaltungsflyer und auf der Website der Demenzwoche unter www.donau-ries.de/demenzwoche zu finden. Der Flyer liegt in den Gemeinden, Bibliotheken, Volkshochschulen, Apotheken und im Landratsamt Donau-Ries aus.