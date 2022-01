Landkreis Donau-Ries

vor 19 Min.

Tausende Haushalte erhalten jetzt leicht gechlortes Rieswasser

Plus Die Bayerische Rieswasserversorgung speist in ihr Netz jetzt über eine neue Leitung "fremdes" Wasser ein. Was dies für tausende Menschen in der Region bedeutet.

Von Wolfgang Widemann

In den Häusern von Tausenden von Menschen im Donau-Ries-Kreis fließt jetzt leicht gechlortes Trinkwasser aus den Hähnen. Dies hängt mit einem großen Projekt zusammen, das die Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) vollendet hat: Der Versorger nahm im Laufe des Dienstags die neue Leitung in Betrieb, die von Warching nach Wemding führt und über die Wasser aus anderen Quellen ins BRW-Netz eingespeist wird.

