Landkreis Donau-Ries

vor 51 Min.

Freude und offene Fragen: Das sagen Nordschwabens Politiker zur Ampel

Plus Die Ampel steht, Lauterbach ist Gesundheitsminister - bei Politikerinnen und Politikern aus dem Kreis Donau-Ries fallen die Reaktionen unterschiedlich aus.

Von Thomas Hilgendorf

Die Ampelkoalition auf Bundesebene steht. SPD, Grüne und FDP haben den Koalitionsvertrag unterschrieben, am Mittwoch soll der Sozialdemokrat Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt werden. Bundespolitik ist nicht weit weg, sondern ziemlich nah dran - das haben die Bürgerinnen und Bürger besonders an den Beschlüssen zur Corona-Pandemie immer wieder gemerkt. Deswegen war es auch für die politisch Aktiven aus der Region spannend, wer welchen Posten in Berlin bekommt und welche Inhalte Eingang in den Koalitionsvertrag fanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen