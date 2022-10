Landkreis Donau-Ries

vor 56 Min.

Das sagt Kreisbrandrat Rudolf Mieling zur Brandgefahr durch Teelichtöfen

Plus Sie werden aktuell in den sozialen Medien beworben: Aber sind Teelichtöfen wirklich zum Heizen geeignet? In Donauwörth haben sie einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Der Winter rückt näher und das Heizen ist für viele Menschen im Landkreis Donau-Ries so teuer wie noch nie. Kein Wunder, dass in den sozialen Medien Tipps und Anleitungen kursieren, wie man Zimmer warm bekommen soll, ohne die Heizung aufdrehen zu müssen. Ein Dauerbrenner unter den angepriesenen Alternativen: der Teelichtofen. Vier Teelichter, zwei Tontöpfe, dazu noch eine feuerfeste Unterlage – mehr braucht man laut den Empfehlungen nicht für die selbst gebaute Miniheizung. Ein Fall aus Donauwörth zeigt: Die vermeintlichen Heizkosten-Spartipps können gefährlich sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen