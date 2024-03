Landkreis Donau-Ries

Das sind die Baustellen auf den Bundes- und Staatsstraßen im Jahr 2024

Die Staatsstraße bei Mertingen ist vom 25. März an für etwa zwei Monate gesperrt. Darauf weisen bereits Schilder hin.

Plus Auf Hauptverbindungen im Donau-Ries-Kreis stehen heuer einige Bauarbeiten an. Schwerpunkte auf B25, bei Mertingen sowie zwischen Möttingen und Ziswingen.

Von Wolfgang Widemann

Die Bundes- und Staatsstraßen sind im Donau-Ries-Kreis die wichtigsten Verkehrsverbindungen. Damit diese dauerhaft funktionieren, sind immer wieder Bauarbeiten nötig. Solche finden in diesem Jahr gleich an zehn Stellen statt. Dies teilten Vertreter des Staatlichen Bauamts Augsburg bei einem Termin im Landratsamt mit. Betroffen sind unter anderem die B25 zwischen Donauwörth und Nördlingen sowie bereits in der kommenden Woche die Staatsstraße bei Mertingen. Sperrungen und Umleitungen sind zumindest zum Teil unvermeidlich.

Markus Kreitmeier, Bereichsleiter bei der Behörde, berichtete, der Freistaat habe in seinem Doppelhaushalt erfreulicherweise mehr Mittel für den Straßenbau eingeplant. Deshalb könne auch auf den Staatsstraßen im Landkreis einiges geschehen. Alexander Becker, Abteilungsleiter für den Donau-Ries-Kreis, listete zehn Maßnahmen auf, die heuer in der Region anstehen.

