"Das war gar kein Handy – das war nur ein Dummy"

Plus Serie (2) – Polizeihauptkommissar Stephan Roßmanith schildert knifflige Fragen aus seinem Berufsalltag. Diesmal geht es um Mobiltelefone am Steuer.

Von Barbara Würmseher

So verführerisch die Vorteile der mobilen, elektronischen Kommunikationsmittel sein mögen, so tückisch und gefährlich kann es sein, sie im Straßenverkehr zu benutzen. Aber Hand aufs Herz: Welcher Autofahrer ist nicht trotzdem schon in Versuchung gekommen, mit dem Handy am Ohr – verbotenerweise – zu telefonieren? Wer dann erwischt wird, verlegt sich oft auf die absurdesten Ausreden. Stephan Roßmanith, der Verkehrssachbearbeiter der Polizei für den Landkreis, hat sich da schon einige anhören dürfen.

"Ein Autofahrer hat behauptet, er habe nicht in sein Handy getippt, sondern in die Fernbedienung seines Garagentors", schildert der Polizeibeamte schmunzelnd. Der Mann war schnell entlarvt. "Ein anderes Mal handelte es sich um einen Cabriofahrer in einem sportlichen Zweisitzer, der wild gestikulierend während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Auf die Anhaltesignale der Polizei reagierte er nicht. Erst auf deren kurzes Hupen hin warf er erschrocken und reflexartig sein Mobiltelefon nach hinten, vergaß aber, dass das Auto keine Rücksitzbank hatte. Das Handy prallte auf den Asphalt und war kaputt."

