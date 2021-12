Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel lief durchwachsen

Plus Die 2G-Regel hat dem Einzelhandel in der Region den so wichtigen Umsatz zu Weihnachten verhagelt. Doch manche Unternehmer entwickelten kreative Ideen.

Von Viktoria Gerg

In der Weihnachtszeit klingelt die Kasse - normalerweise. Aber 2021 war nicht wie die Jahre zuvor. "Das Weihnachtsgeschäft war verhalten", sagt Christiane Kickum. Die Leiterin des Stadtmarketings in Donauwörth kann gut abschätzen, wie in Pandemiezeiten das Weihnachtsgeschäft in Donauwörth gelaufen ist. Sie habe den Eindruck gehabt, dass neben den ungeimpften auch einige geimpfte Bürgerinnen und Bürger nicht vor Ort eingekauft haben: "Die Kontrollen haben wohl dem ein oder anderen die Lust zum Bummeln verdorben." Allerdings hätten sich die Unternehmer sehr bemüht, die Dokumente rasch zu überprüfen, "was ihnen auch größtenteils gelungen ist".

