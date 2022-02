Defizite bei Kindern: So wichtig ist Präsenzunterricht an Schulen

Plus Seit fünf Monaten hat der digitale Schulunterricht im Landkreis Donau-Ries ein Ende. Sichtbar ist er bis heute, denn Defizite gibt es nicht nur in den Hauptfächern.

Pünktlich zu Pausenbeginn strömen die Schüler aus den Klassenzimmern. Die Schultaschen lässig über den Schultern, in den Händen die Bücher für die nächste Stunde, und alle tragen Masken. Annika Bissinger ist eine von ihnen. Seit Herbst 2021 sitzt die Schülersprecherin der Staatlichen Realschule Rain wieder zusammen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern im Klassenzimmer und nicht mehr alleine zu Hause beim digitalen Unterricht vor dem Computer-Bildschirm.